Among Us foi jogo para celular mais baixado do mundo em outubro

Pelo segundo mês consecutivo, Among Us se tornou o jogo para celular mais baixado em todo o mundo, de acordo com estimativas da empresa de análise Sensor Tower.

O jogo foi baixado aproximadamente 74,8 milhões de vezes em outubro. A Índia foi responsável por 15% desses downloads, enquanto os EUA contribuíram com 11,6%. O jogo liderou as paradas de downloads em ambas as plataformas, Google Play Store e App Store da Apple.

Among Us da InnerSloth estava bem à frente do Subway Surfers, que foi o segundo colocado, que foi baixado 19,8 milhões de vezes no mês passado.

Outros jogos entre os cinco primeiros incluem Join Clash 3D, Garena Free Fire e Genshin Impact. Genshin Impact conseguiu subir para o quinto lugar nas paradas de downloads durante seu primeiro mês de lançamento. Um relatório anterior da Sensor Tower também estimou que o Genshin Impact foi o jogo para celular de maior bilheteria em outubro, gerando cerca de US$ 239 milhões em receita. Ele substituiu jogos populares como Honor of Kings e PUBG Mobile para o primeiro lugar.

Mesmo com Among Us tendo um mês tremendo, os downloads do jogo caíram desde setembro, mostram as estimativas da Sensor Tower. Em setembro, o jogo foi baixado 83,8 milhões de vezes, com os EUA respondendo por 23,2 por cento delas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de novembro.