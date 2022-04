Ahsoka Tano está em Lego Star Wars: The Skywalker Saga?

Em Lego Star Wars: The Skywalker Saga, você pode reviver as aventuras icônicas dos nove filmes principais da franquia Star Wars. A história principal do jogo habilita vários personagens para usar como quiser e explorar o mundo concluindo missões secundárias também habilita vários outros personagens do universo Star Wars. Embora o elenco atual de personagens satisfaça a maioria dos fãs, alguns personagens não aparecem em The Skywalker Saga, incluindo Ahsoka Tano.

Ahsoka Tano foi apresentada como a Padawan de Anakin Skywalker na série e no filme de Ataque dos Clones. Ela também apareceu em Star Wars Rebels e, mais tarde, na segunda temporada de The Mandalorian. Rosario Dawson aparecerá novamente como Ahsoka Tano na série do Disney+ Ahsoka, e pode aparecer também em outras séries do universo Star Wars.

Embora Ahsoka Tano seja uma das melhores personagens apresentadas nos episódios I-III de Star Wars, ela ainda não está disponível no jogo The Skywalker Saga. Isso não significa, no entanto, que ela não pode ser lançada como DLC no futuro. Outros personagens, como o Mandaloriano e coadjuvantes de Han Solo: Uma História Star Wars, estão disponíveis como DLCs.

A ausência de Ahsoka Tano pode deixar alguns fãs chateados, mas The Skywalker Saga ainda tem centenas de personagens disponíveis, incluindo a maioria dos favoritos dos fãs.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 11 de abril.