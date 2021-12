A Nintendo prevê que seus servidores terão problemas durante as férias

A Nintendo aconselhou os clientes a fazerem novas contas na Nintendo antes do Natal chegar, já que a empresa espera que seus servidores sofram.

“Neste fim de semana, o acesso estará concentrado no servidor da #Nintendo Account, e espera-se que a Nintendo Account não seja criada imediatamente”, diz um tweet do Twitter de atendimento ao cliente da Nintendo do Japão e traduzido pelo IGN. “Se você está planejando usar a família Nintendo Switch pela primeira vez, recomendamos que você crie a conta com antecedência.” A empresa está se referindo às suas contas Nintendo, que permitem aos usuários jogar online, comprar jogos por meio da eShop e muito mais.

As dificuldades do servidor provavelmente serão devido à quantidade de jogadores em todo o mundo que receberão um Switch pela primeira vez no Natal. Novos jogadores vão querer configurar seus consoles e começar a baixar e jogar jogos imediatamente, e os servidores da Nintendo podem não ser capazes de acomodar a carga de tantos jogadores de uma vez. Por causa disso, a empresa recomenda que os jogadores e presenteadores façam contas na Nintendo esta semana, antes do Natal chegar.

A Nintendo não parecia estar preocupada com o status do servidor de nenhum de seus títulos individuais, como o popular Mario Kart 8 Deluxe. A empresa já lutou com problemas de carga do servidor antes; No ano passado, no Natal, a Nintendo eShop fechou, provavelmente por causa da enorme quantidade de jogadores que desejam baixar jogos logo após receberem o switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 20 de dezembro.