A Epic Games Store alcançou mais de 61 milhões de usuários ativos mensais no PC, graças aos jogos gratuitos

É o resultado de uma campanha secreta chamada "The Vault".

A loja da Epic Games alcançou um marco monstruoso no mês passado, atingindo 61 milhões de usuários ativos mensais no PC.

Esse número foi devido a uma “distribuição secreta de jogos grátis toda semana que os jogadores poderiam adquirir e manter para sempre”, disse a Epic em comunicado à imprensa.

Já não é mais segredo. Foi chamada de campanha “The Vault”, que decorreu de 14 de maio a 18 de junho em vários países do mundo. Os jogos gratuitos foram Grand Theft Auto V, Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection, Overcooked, Samurai Showdown NeoGeo Collection e Ark Survival Evolved. The Escapists foi planejado para fazer parte da campanha, mas foi atrasado devido a problemas técnicos.

O pico médio de usuários simultâneos no PC atingiu 13 milhões e os usuários ativos mensais no PC foram superiores a 61 milhões. “Investimos na aquisição dos direitos de distribuição gratuita de quatro dos maiores jogos do mundo”, disse Steve Allison, gerente geral da Epic Games Store. “Em 2020, estamos crescendo a um ritmo histórico.”

Parte desse número pode ser atribuída ao Fortnite, já que a Epic Games Store é o único lugar para jogar Fortnite no PC e o jogo atinge um pico médio de usuários simultâneos no PC de 13 milhões de jogadores.

A Epic Games Store foi lançada em dezembro de 2018 e é a principal concorrente da Steam da Valve. É conhecida por seus jogos gratuitos semanais e ofereceu aos desenvolvedores ofertas generosas de exclusividade. A Epic oferece um corte de 88% na receita de títulos publicados em sua loja, enquanto a Valve oferece 70% aos desenvolvedores.

Em comparação, a Steam tem 100 milhões de usuários, de acordo com a Valve. Há três meses, a Steam estabeleceu seu pico simultâneo de 24,5 milhões de usuários. Mas pode não demorar muito até que a Epic alcance a Valve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 23 de junho.