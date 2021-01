Mediatonic revela traje de Tyrant de DOOM Eternal para Fall Guys

A Mediatonic recentemente lançou um traje de DOOM que permite aos jogadores assumir o papel de um dos personagens de jogos mais icônicos de todos os tempos.

O novo traje deveria ser revelado durante uma transmissão ao vivo hoje, mas a Mediatonic decidiu adiar a revelação. Os fãs viram pela primeira vez um novo traje de Tyrant que estará disponível junto com outros dois trajes inspirados em DOOM.

Well… this is awkward…



We accidentally made this swole bean so unleakable that even WE are unable to leak it 😅



Unfortunately, we'll have to reschedule the stream… 😂😭



We've hacked the system though… here's a leaked render pic.twitter.com/M6iqlzHsCy — Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 5, 2021

O Tyrant é um inimigo difícil apresentado no DOOM Eternal e é baseado no design clássico do Cyberdemon. O personagem é conhecido por sua vida e poder muito altos, e os fãs agora podem desfrutar da sua versão jujuba em Fall Guys.

O traje do Tyrant apresenta uma parte superior com chifres e dois grandes olhos roxos, e o rosto da jujuba sobressai da boca do Tyrant. A parte inferior do traje inclui a perna cibernética icônica e o braço esquerdo do traje apresenta a arma aprimorada ciberneticamente do Tyrant.

O teaser também inclui duas silhuetas de outros trajes inspirados em DOOM Eternal. A silhueta central parece ser o Doom Slayer, já que o ombro esquerdo apresenta o canhão de ombro do personagem. Este personagem também é visivelmente maior do que os outros dois no teaser, o que pode indicar que o traje tornará o feijão maior.

A silhueta final pode ser o Cacodemon, um inimigo flutuante com dentes grandes e olhos verdes. Esta roupa parece ser do mesmo tamanho da roupa de Tyrant. Os fãs dedicados terão a oportunidade de coletar todos os três.

A Mediatonic não revelou quando os trajes inspirados em DOOM estarão disponíveis ou revelados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de janeiro.