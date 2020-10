Among Us supostamente substitui Fall Guys como o jogo mais transmitido de 2020

Among Us, supostamente, tirou a coroa do jogo mais transmitido em 2020 do ex-campeão, Fall Guys.

Um relatório do terceiro trimestre da Engine Media obtido por Nepalaya Esports mostra que Among Us ultrapassou Fall Guys como o jogo mais transmitido em todas as plataformas. Isso é surpreendente, considerando o quão grande era o Fall Guys algumas semanas atrás, mas os fãs parecem ter mudado para a próxima grande novidade.

Fall Guys explodiu em popularidade com seus divertidos minijogos Battle Royale, onde os jogadores lutam para sobreviver através de pistas de obstáculos e modos de jogo em equipe. Os jogos continuam até que apenas um jogador permaneça e isso serve como uma experiência divertida para os streamers e os telespectadores.

Muitos dos principais streamers transmitiram consistentemente Fall Guys por um breve período, incluindo Timthetatman, que venceu sua primeira partida diante de 300.000 pessoas.

Among Us foi lançado em 2018 e permaneceu relativamente desconhecido nos dois anos seguintes. O jogo tinha poucos jogadores até julho, quando YouTubers e streamers começaram a jogar e lançar luz sobre sua jogabilidade divertida.

Em Among Us, 10 jogadores devem completar várias tarefas ao redor do mapa para escapar, mas dois jogadores são Impostores que devem matar todos antes de vencer. Os membros da tripulação podem relatar cadáveres ou qualquer atividade suspeita para eliminar os Impostores, mas também correm o risco de serem expulsos.

Esse estilo de jogo oferece a plataforma perfeita para criadores de conteúdo e atrai milhares de outros jogadores para testá-lo com seus amigos. O jogo atingiu mais de 100 milhões de downloads e 3,8 milhões de jogadores simultâneos. Among Us é mais acessível do que Fall Guys, pois está disponível para PC e smartphones. Fall Guys só pode ser jogado no PS4 e no PC atualmente, o que deixa uma quantidade significativa de jogadores de fora.

Não está claro se Among Us continuará a dominar todas as plataformas quentes, mas as atualizações futuras provavelmente manterão os jogadores entretidos. A InnerSloth confirmou recentemente que parou o desenvolvimento de Among Us 2 para se concentrar em seu primeiro jogo, o que significa que mais mapas e tipos de tarefas provavelmente serão lançados em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 04 de outubro.