A última atualização de Fall Guys adiciona o antitrapaça da Epic e um martelo gigante chamado Big Yeetus

Um novo desafiante chegou ao Fall Guys na atualização de hoje.

Os jogadores podem finalmente encontrar o Big Yeetus, um grande martelo que aparecerá aleatoriamente em alguns estágios para dar um empurrão amigável às jujubas, possivelmente até a morte. A Mediatonic também revelou que Fall Guys está recebendo o “Easy Anti-Cheat”, o antitrapaça da Epic Games como outra maneira de conter a trapaça no jogo.

BIG YEETUS & ANTI-CHEATUS is now live!



Surely that's worth a retweetus? pic.twitter.com/xcBOG4b5f3 — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 15, 2020

Big Yeetus é uma das estrelas da nova atualização. O martelo colossal aparecerá por acaso em alguns estágios e os jogadores podem usá-lo para obter uma vantagem em algumas partidas, com um risco adicional. Como evidenciado por seu nome, Big Yeetus irá arremessar, ou “yeet”, os jogadores para frente e os enviará voando pela arena. É uma estratégia arriscada que pode render, no mínimo, boas risadas.

A nova adição ao jogo não é o único aspecto aleatório nos mapas. A última atualização mudará alguns objetos no mapa com base em aleatoriedade. “Objetos em certas rodadas agora terão variações dinâmicas de uma jogada para a próxima, incluindo objetos inteiramente novos”, dizem as notas da atualização. A Mediatonic planeja expandir esse recurso no futuro para adicionar mais rodadas.

Fall Guys revelou as duas mudanças no início deste mês. Um vídeo mostrou um vislumbre de Big Yeetus em ação em uma partida de Loucura nas Alturas, que também teve uma reviravolta: um canhão jogando frutas no final da fase, em vez de bolas quicando.

Como parte de seus esforços anti-trapaça, a Mediatonic finalmente adicionou o programa “Easy Anti-Cheat” da Epic para Fall Guys no PC. Esta medida é a mais recente de uma série de iniciativas para conter a trapaça no jogo, que inclui banir os jogadores sinalizados e impedi-los de fazer login.

Quando Fall Guys foi lançado, a Mediatonic adicionou seu próprio anti-trapaça ao jogo. No início, a empresa não estava banindo nenhum jogador, “apenas coletando dados com cuidado” para garantir que o sistema “só pegaria pessoas que estavam realmente trapaceando”, de acordo com um tweet da conta oficial de Fall Guys.

Depois de confirmar que o recurso funcionou, Fall Guys lançou a “Cheater Island”, ou Ilha dos Trapaceiros, uma fila separada de criação de partidas para jogadores pegos trapaceando. Os jogadores relataram que caíam para sempre ou demoravam muito para iniciar uma partida, possivelmente revelando que estavam usando hacks.

A atualização mais recente também trouxe alguns ajustes para o jogo, incluindo mudanças na conectividade do servidor e um modo de jogo. A atualização melhorou a estabilidade ao se mover entre as rodadas, o que deve resultar em “menos desconexões na tela de qualificação e carregamento de rodadas agora”, de acordo com as notas da atualização. A Mediatonic também reduziu o cronômetro em Futebol Atrapalhado para 120 segundos (de 150) e diminuiu a contagem mínima de jogador em alguns modos para criar mais variedade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 15 de setembro.