W7M YJ: “Só dependemos da gente para chegar ainda mais longe”

A W7M Gaming foi campeã da 4ª temporada da ESL LA League ontem após derrotar a DETONA Gaming por 2-0 na grande decisão. A W7M garantiu $3,800 em premiação.



Lucas “YJ” Yuji, da W7M, foi um dos melhores jogadores do torneio. Ele somou 45 eliminações na partida contra a DETONA, que tem sido o melhor time do Brasil nos últimos meses.



Apesar do favoritismo da DETONA, YJ disse que todos na W7M estavam confiantes para a partida. “Acredito que o time inteiro estava muito confiante, apesar de começar perdendo no primeiro mapa,” YJ disse. “A gente sempre manteve a cabeça no lugar pra fazer tudo aquilo que tínhamos planejado.”



As duas equipes se encontraram em algumas decisões de campeonato, como por exemplo nas finais da Dell Gaming Liga Pro, etapa de abril. Na ocasião, a DETONA saiu como vencedora.



Para YJ, a vitória na 4ª temporada da ESL LA League fica melhor ainda por ser contra a DETONA. “A sensação muito boa pois é um time que a gente vem enfrentando em algumas finais e eles são muito bons, por isso valorizo muito essa vitória ainda mais por ser presencialmente o que dá um gosto muito melhor.”



Foto via W7M Gaming

O triunfo garante à W7M o rótulo de melhor equipe da América Latina e YJ acha que a equipe está no caminho certo.



“Significa que somos capazes de coisas muito grandes e só depende da gente pra chegar ainda mais longe. Um título que te premia como o “melhor” da América Latina da uma mais confiança e vamos continuar trabalhando duro pra melhorar cada vez mais.”



Pela primeira vez em quatro edições, a ESL LA League não dará uma vaga na ESL Pro League para o campeão do torneio. Isso não deixa YJ e os companheiros tristes, no entanto. “Já sabíamos que não daria a vaga e mesmo assim queríamos muito o título. Sabemos que se continuarmos trabalhando bem vamos ter nossa oportunidade.”



A W7M disputará o qualificatório fechado para o Minor das Américas, a partir do dia 4 de Junho. Eles enfrentarão equipes como INTZ, paiN, Isurus e Sharks.