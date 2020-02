Um erro de pulo evita danos causados ​​por quedas no CS:GO

Pular agachado e bunny hope são partes essenciais de movimentação em CS:GO. Essas técnicas permitem aos jogadores navegarem no mapa mais rapidamente e alcançar locais mais altos sem um impulso. Mas um erro de pulo descoberto recentemente oferece benefícios adicionais, negando todos os danos causados ​​por queda e aumentando a distância do salto.

O BananaGaming postou um vídeo explicando o novo erro e como ele pode ser usado no jogo. Quando um jogador pula de um local alto, ele sofre uma certa quantidade de dano de queda com base na distância da queda. O erro de pulo permite que os jogadores realizem um segundo pulo imediatamente antes do pouso, que nega todo o dano e mantém o momento e a velocidade. Se um jogador puder cronometrar soltar o botão de agachamento e executar um novo salto corretamente, ele poderá executar um salto muito mais longo que poderá ajudar a navegar no mapa.

No vídeo, BananaGaming mostra como o erro de salto pode ser usado para limpar o meio na Mirage, o que não é possível sem o uso do erro. Ele também se mostrou caindo do céu em Nuke e negando todos os danos. O erro pode ser usado em vários cenários para fornecer uma vantagem não intencional para o usuário.

O erro está presente no jogo há algum tempo, de acordo com os jogadores na seção de comentários. Alguns jogadores afirmaram que usavam o erro enquanto bunnavam, mas não sabiam que o dano de queda era negado. Outro jogador disse que tem 5.000 horas no CS:GO, mas não sabia que o erro existia.

O novo vídeo chamou muita atenção para o pulo, o que pode fazer com que seja corrigido em uma atualização futura. Os fãs ainda podem praticar e usar o erro por enquanto para obter uma vantagem em partidas competitivas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.