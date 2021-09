FalleN ajuda Liquid a eliminar Fnatic da temporada 14 da ESL Pro League

Gabriel “FalleN” Toledo sem dúvida teve seu melhor desempenho com uma camisa da Team Liquid desde que se juntou ao time norte-americano em janeiro. O brasileiro jogador de AWP teve uma grande presença em ambos os mapas, Nuke e Dust II, contra a Fnatic ontem na temporada 14 da ESL Pro League, especialmente na última […]

Gabriel “FalleN” Toledo sem dúvida teve seu melhor desempenho com uma camisa da Team Liquid desde que se juntou ao time norte-americano em janeiro.

O brasileiro jogador de AWP teve uma grande presença em ambos os mapas, Nuke e Dust II, contra a Fnatic ontem na temporada 14 da ESL Pro League, especialmente na última rodada, na qual ele garantiu várias mortes múltiplas para a Liquid e segurou a passarela do local A perfeitamente. Ele terminou a série em CS:GO com 62-40 K/D, 90,4 ADR e uma nota impressionante de 1,41, a mais alta que qualquer jogador alcançou nos playoffs da temporada 14 da ESL Pro League até agora.

A Liquid deu uma volta no parque em Nuke, o mapa escolhido pela Fnatic, desmantelando completamente o lado T dos suecos no primeiro tempo. Os norte-americanos avançaram para o segundo tempo com uma vantagem de 12-3 e sofreram apenas uma rodada antes de encerrar o mapa por 16-4.

A série realmente funcionou em Dust II, no entanto. A Fnatic acordou e jogou como um time totalmente diferente. Freddy “KRIMZ” Johansson estava tentando o seu melhor para empatar a série para eles e FalleN manteve a Liquid no jogo do outro lado. O jogo estava tenso e os norte-americanos venceram a 30ª rodada, levando para a prorrogação.

FalleN e sua equipe tiveram a vantagem na primeira prorrogação, mas KRIMZ entrou na conversa com uma grande retomada de um contra três para marcar uma rodada para a Fnatic e animar seus companheiros de equipe. Ele ganhou outro clutch mais tarde , desta vez apenas contra o FalleN, e salvou seu time da eliminação na segunda prorrogação. Mas a Liquid venceu quatro rodadas consecutivas quando o placar foi reiniciado pela terceira vez, eliminando a Fnatic do torneio e avançando para as quartas de final.

“Foi um dia incrível, jogamos muito bem em ambos os mapas, ficou muito difícil no segundo, mas acho que jogamos bem”, disse FalleN na entrevista pós-jogo com um sorriso no rosto. O apresentador da mesa, Tres “stunna” Saranthus, apontou que FalleN havia acertado alguns “tiros incríveis de AWP” e o brasileiro foi totalmente sincero sobre isso. “Sim, quero dizer, é bom acertar aqueles tiros, gostaria de poder acertá-los em todos os jogos.”

A Liquid agora está marcada para enfrentar a Heroic nas quartas de final na sexta-feira, 10 de setembro às 14h15. Muitos fãs do CS:GO ficarão interessados ​​em ver se o time dinamarquês pode parar esta Liquid que estamos vendo agora que eles estão sob fogo depois que seu ex-técnico Nicolai “HUNDEN” Petersen divulgou evidências que implicam alguns dos jogadores no treinamento envolvidos no escândalo do bug.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzino Dot Esports no dia 08 de setembro.