CS:GO caiu? Como verificar o status do servidor de CS:GO

Descubra se o problema está do lado da Valve ou do seu.

Enquanto outros jogos têm uma maneira fácil de verificar se seus servidores estão funcionando, CS:GO está deixando a desejar neste departamento.

Apesar de ser um dos jogos mais populares da Steam com um enorme cenário competitivo, as necessidades básicas de verificar se o servidor está com problemas ou não está obrigando você a confiar em terceiros.

Às vezes, você pode começar a experimentar atrasos, congelamentos, perdas de pacotes e começar a se perguntar qual é a origem desse problema, se está do seu lado ou da Valve.

Uma vez que os jogadores perceberam que não há uma maneira fácil de verificar o status do servidor, eles criaram vários sites para verificar o status do servidor e entender se os problemas são devido ao servidor da Valve ou devido à sua Internet ou PC.

Uma das maneiras mais confiáveis ​​de verificar o status do servidor oficial do CS:GO é acessar Steamstat.us. Role para baixo e você verá o status dos servidores do CS:GO no canto inferior esquerdo da página.

Screengrab via Steamstat.us

Se, no entanto, quiser verificar o servidor personalizado, você precisará fazer login no jogo e verificar a lista de servidores na região de seu interesse. Devido à vasta gama de filtros, você pode facilmente verificar o servidor na região de seu interesse.

Embora haja maneiras mais fáceis de verificar o status do servidor de outros jogos, o CS:GO ainda está atrasado nesse aspecto. A Valve pode tomar uma nota ou duas de outros jogos populares, como League of Legends ou VALORANT, que exibem facilmente o status do servidor em sua página oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 22 de novembro.