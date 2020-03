CS:GO atinge mais de um milhão de jogadores simultâneos

O jogo de tiro em primeira pessoa da Valve, CS:GO, atingiu um novo marco hoje, depois de registrar mais de um milhão de jogadores simultâneos.

Embora o jogo tenha sido oficialmente lançado em 2012, após o sucesso do Counter-Strike: Source em 2004, é a primeira vez que o CS:GO tem mais de um milhão de jogadores simultâneos. O mês mais próximo em termos de contagem de jogadores foi fevereiro de 2020, com 916.996 jogadores em seu pico, de acordo com o SteamCharts.

Captura de tela via SteamCharts

Atualmente, o CS:GO é o jogo mais jogado na Steam, deixando todos os outros jogos na poeira. O Dota 2, o segundo jogo mais popular na Steam, chegou a mais de 694.829 jogadores simultâneos hoje, o que representa 312.233 jogadores a menos que o CS:GO, de acordo com a Steampowered.

O aumento de jogadores pode ser parcialmente causado pelas preocupações atuais em relação ao COVID-19. Na Itália, por exemplo, onde existem 17.660 casos do vírus, as crianças estão enchendo os provedores de internet porque ficam dentro de casa, em vez de correr o risco de pegar o vírus.

“Relatamos um aumento de mais de 70% do tráfego da Internet em nossa rede de telefonia fixa, com uma grande contribuição de jogos on-line como o Fortnite“, disse Luigi Gubitosi, CEO da Telecom Italia, segundo a Bloomberg. Isso pode sugerir que mais jogadores fiquem por dentro e joguem outros jogos como o CS:GO.

O CS:GO não está mostrando sinais de desaceleração, mas talvez o VALORANT da Riot Games tente lucrar com a obstinada comunidade de FPS com o lançamento do jogo ainda este ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 14 de março.