Como fazer trocas em CS:GO

Seria quase impossível encontrar um jogador de tiro em primeira pessoa (FPS) que nunca tenha ouvido falar de Counter-Strike. O jogo pode ser considerado o ancestral de todos os jogos FPS que vieram depois dele. Embora a jogabilidade do título de duas décadas não tenha mudado de forma significativa, CS:GO fez outra coisa para acompanhar os tempos.

Além da jogabilidade lendária de Counter-Strike, CS:GO também tira proveito do mercado Steam e tem uma economia própria, composta de skins no jogo com preços em várias faixas. É possível encontrar itens cosméticos por centavos, enquanto você também pode obtê-los por milhares de dólares, dependendo de sua raridade.

Esta economia lentamente se transformou em um mini-mercado de ações com os jogadores vasculhando a loja da comunidade em busca de pechinchas e vendendo os itens que compram por preços mais altos. O comércio também se tornou uma forma confiável de usar sites de jogos de azar aprovados no CS:GO, que usam itens cosméticos no jogo como forma de pagamento.

Os jogadores podem ganhar mais itens ou perder tudo o que colocaram na aposta, dependendo do resultado da partida, e todo o processo é automatizado por meio de bots. Embora possa parecer conveniente, também é a causa de muitas atividades fraudulentas. Alguns jogadores tentam se disfarçar de bots comerciais e enviam ofertas de troca aleatórias para jogadores de CS:GO com estoques valiosos, e alguns acabam tendo sucesso.

Saber como negociar e o que procurar pode ajudá-lo a evitar qualquer tentativa de embuste que possa encontrar no futuro e até mesmo ajudá-lo a economizar algum dinheiro para comprar aquela faca que você sempre quis.

Como você pode fazer trocas no CS:GO?

Negociar é uma função central do CS:GO e de muitos outros jogos no Steam.

Antes de iniciar qualquer processo de negociação, você deve se certificar de que sua conta é elegível para negociação. Você precisará ter o Steam Guard ativado por 15 dias e ter uma compra válida através do Steam com pelo menos uma semana, mas não mais que um ano. O cumprimento desses dois requisitos tornará sua conta adequada para negociação, mas a mudança de dispositivos também pode causar pequenos atrasos.

Abra a Steam. Tanto o cliente Steam quanto a página oficial da Steam serão suficientes para fazer o necessário.

Passe o mouse sobre seu nome entre as guias Comunidade e Bate-papo na parte superior da tela.

Selecionar amigos.

Encontre a pessoa com quem você gostaria de negociar e insira seu perfil.

Clique em Mais, que também pode ser uma seta apontando para baixo em alguns perfis. Sempre estará alguns centímetros à direita de seus nomes.

Escolha oferecer uma troca.

Clique e arraste os itens que deseja negociar de ambos os inventários para as caixas de troca. Se você não consegue ver nenhum item, para começar, você pode revelá-los escolhendo o jogo ao qual eles pertencem primeiro.

Marque a caixa para confirmar o conteúdo comercial.

Clique em Fazer oferta.

A conclusão do processo enviará uma oferta de troca para a pessoa com quem você gostaria de negociar, e ela terá a chance de observar a troca antes de aceitá-la. A negociação será realizada automaticamente se a outra parte também aceitar os termos.

Se você estiver em um PC ou Mac, também pode concluir o mesmo procedimento abrindo sua lista de amigos e clicando com o botão direito em alguém com quem deseja trocar. Haverá também um botão “Oferecer uma troca”, que o levará ao mesmo processo.

Você pode enviar solicitações de negociação de sua página de Ofertas comerciais como outra alternativa.

Abra seu perfil da Steam e clique em Inventário.

Procure um botão azul que diz Ofertas de troca, que estará bem no topo da lista de jogos, e clique nele.

Escolha Nova oferta de negociação e você será solicitado a escolher com quem deseja negociar.

Depois de escolher o outro lado da sua troca, você poderá criar uma oferta de troca selecionando os itens que deseja trocar.

Aceitar e enviar ofertas comerciais pode exigir uma autorização, exigindo que você insira o código enviado pelo Steam Guard para sua conta de email ou telefone.

Como você pode evitar ser enganado ao negociar no CS:GO?

O único conselho que qualquer comerciante de CS:GO pode dar aos iniciantes é que você deve levar o seu tempo com cada oferta comercial. Uma das técnicas mais comuns usadas por golpistas é apressar os jogadores no processo de troca, fazendo com que eles supervisionem os detalhes mais delicados.

A maioria dos itens na loja Steam tem várias raridades que compartilham a mesma miniatura. Você só pode saber a diferença entre cada raridade passando o mouse sobre elas uma por uma. Uma ligeira diferença de raridade pode alterar o preço de um item em centenas de dólares, o que significa que vale a pena gastar seu tempo.

Certifique-se de revisar o perfil da pessoa com quem você gostaria de negociar, já que os usuários anteriores da Steam que negociaram com ela provavelmente deixarão comentários sobre sua experiência.

A principal razão pela qual é tão essencial garantir a integridade de uma troca antes de puxar o gatilho é que o suporte da Steam não devolverá seus itens se você for enganado. O desenvolvedor tem uma página inteira de guias comerciais para ajudar os jogadores a não cair em nenhum tipo de golpe e evitar a reversão de itens para proteger a economia da loja.

Isso não se aplica a casos em que sua conta é invadida, no entanto, e o suporte do Steam devolve seus itens quando provar seu caso.

Você pode ganhar dinheiro trocando itens do CS:GO?

Imagem via Counter-Strike.net

Tecnicamente, é possível ganhar dinheiro trocando itens do CS:GO, mas é significativamente mais difícil do que parece. Se você deseja aumentar seu saldo na Steam trocando itens de CS:GO, você precisa ter um conhecimento profundo do mercado da comunidade.

Isso inclui os preços médios de quase todas as skins que estão em alta demanda, já que você precisará identificar ofertas de pechinchas quando os encontrar. Será significativamente difícil conseguir uma barganha no mercado da comunidade, pois haverá milhões de outros jogadores procurando fazer a mesma coisa que você, mas você pode ter uma chance melhor de encontrar um bom valor em grupos de troca.

Os grupos de trocas de CS:GO estão em quase todos os lugares, incluindo Facebook, Steam, Twitter ou mesmo em suas plataformas separadas. O principal ponto de venda dessas comunidades é que elas também são o local de queda número um de jogadores que desejam trocar skins. Os jogadores que desejarem evitar o pagamento da taxa de mercado da comunidade por uma nova skin estarão dispostos a trocar seus valiosos cosméticos em troca dos novos que gostariam de ter.

Haverá jogadores que desejam trocar uma skin de arma de R$50 por uma faca de R$ 40 ou o contrário. Seu objetivo principal deve ser localizar as negociações opostas nas quais os jogadores estão procurando trocar skins valiosas por outras um pouco menos valiosas. Certifique-se de sempre trocar por itens que você pode revender rapidamente, pois esperar muito tempo para vendê-los pode fazer com que você perca negócios e lucros potenciais.

Você pode usar o rastreador de preços no mercado da comunidade Steam para determinar o valor de um item ou usar ferramentas de terceiros que também destacam as tendências nos preços de um item. Você pode usar as tendências sazonais a seu favor e comprar um tema com o tema do feriado antes do início de um evento sazonal e vendê-lo para obter lucro quando a demanda aumentar.

As mesmas regras da economia cotidiana e da negociação de ações também se aplicam ao CS:GO. Embora exija um esforço inimaginável para ganhar a vida negociando itens de CS:GO, é definitivamente possível ganhar alguns dólares, o que pode ajudá-lo a garantir algumas skins raras antes de investir mais dinheiro da vida real.

Tudo o que você precisa fazer é seguir o maior número possível de plataformas de negociação confiáveis ​​e ficar atento para quaisquer negócios que possam surgir em seu caminho. Esteja sempre na sua melhor atitude e se comporte como um bom vendedor, pois a reputação é outro fator vital no mundo do comércio.

Um jogador sempre deixará de lucrar alguns dólares a mais se o seu perfil da Steam estiver cheio de notas de recomendação e o outro candidato à negociação tiver um novo perfil quase sem histórico de negociação.

Se esta for sua primeira vez tentando negociar com lucro, recomendamos começar com itens de menor valor em torno de R$ 5 a R$ 10. A maioria desses itens já estará em alta demanda, e as negociações bem-sucedidas dessa faixa permitirão que você construa confiança e reputação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 06 de dezembro.