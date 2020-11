Como desligar o equipamento automático de arma em CS:GO

Ser capaz de pegar uma arma rapidamente em um clique pode significar a diferença entre a vida e a morte em CS:GO. Mas, ao mesmo tempo, equipar automaticamente uma arma pela qual você passa durante um tiroteio pesado pode resultar em uma rodada perdida.

A mecânica de equipamento automático de armas do CS:GO é geralmente fantástico no início de uma rodada, quando você e seus companheiros de equipe estão comprando armas. Mas quando você estiver no calor da batalha, pegar a arma do seu inimigo morto enquanto o time adversário usa apenas pistolas pode fazer com que você seja morto.

Se você já passou por isso muitas vezes para contar e está farto de ver suas armas trocando de lugar automaticamente toda vez que você passar por cima de alguém que acabou de eliminar, temos uma solução para você.

Não há uma maneira de se livrar completamente do recurso no CS:GO, mas você pode evitar que armas em seu inventário sejam trocadas se você estiver cheio de armas. Assim, embora você possa pegar algumas armas automaticamente no início se não estiver carregado de armas, há uma configuração que fará com que você não acabe equipando automaticamente uma arma terrível no final de uma rodada quando você já tem sua arma favorita na mão.

O processo é simples e requer apenas que você passe por algumas opções de configuração.

Primeiro, vá para as configurações do jogo pressionando o botão “Escape” no teclado.

Depois disso, vá para a coluna “Jogo”, que ficará entre “Áudio” e “Teclado / Mouse” no meio da tela.

A partir daí, você verá uma segunda linha de opções. Selecione “Item,” que está entre “Espectador / Placar” e “Radar / Tablet”.

Isso levará a um menu suspenso de opções. A segunda opção nesta página diz “Trocar arma ao pegar”. A configuração padrão aqui é “Sim”. Você vai querer mudar isso para dizer “Não”.

Agora você não terá que se preocupar em trocar armas constantemente sem fazer isso intencionalmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 20 de novembro.