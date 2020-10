Como corrigir o erro “VAC unable to verify” de CS:GO

Já faz um tempo desde a última vez que você jogou CS:GO. Você carrega um jogo pela primeira vez em semanas e, boom, você vê uma mensagem que diz “VAC unable to verify”. O que significa e como você conserta isso?

A menos que você tenha brincado com wallhacks e aimbots em seu tempo livre, não há nada com que se preocupar.

Quando a Valve corrige o jogo, essa mensagem de erro é conhecida por aparecer. As razões para isso são desconhecidas, mas felizmente é fácil de corrigir.

Screengrab via válvula

Tudo o que você precisa fazer é fechar o CS:GO e entrar na sua biblioteca Steam. A partir daí, clique com o botão direito em Counter-Strike: Global Offensive e escolha as configurações na parte inferior do menu suspenso.

Screengrab via válvula

Em seguida, escolha Arquivos locais (a terceira guia à direita) e selecione verificar a integridade dos arquivos do jogo. Depois de um ou dois minutos de carregamento, isso deve validar seus arquivos e iniciar o jogo. Se tudo correr de acordo com o planejado, “VAC unable to verify” deve ter desaparecido para sempre.

Mas antes de carregar o CS:GO novamente, certifique-se de reiniciar a Steam. Se isso não funcionar e você ainda estiver coçando a cabeça e procurando respostas, reinstalar o CS:GO é sua próxima opção. É tedioso e pode demorar um pouco, mas se a validação de seus arquivos não funcionar, a reinstalação deve funcionar.

Screengrab via válvula

Para desinstalar o CS:GO, vá para a biblioteca e clique com o botão direito no ícone do CS:GO novamente. Mas desta vez, escolha Gerenciar. A partir daí, você pode desinstalar e instalar novamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 14 de maio.