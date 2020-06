Como assistir ao cs_summit 6 Online Europa e América do Norte

Embora a pandemia global do COVID-19 tenha levado quase todos os eventos de e-sports a um formato on-line, o descontraído torneio de CS:GO cs_summit está aqui para dar aos fãs algumas risadas e um ótimo CS.

Para se encaixar melhor em uma competição on-line, o cs_summit 6 dividiu o evento nas duas principais regiões: América do Norte e Europa. Existem várias fases do evento, começando com as eliminatórias abertas e concluindo com os playoffs regionais.

O torneio já está em andamento, mas está programado para durar até 5 de julho, por isso não é tarde demais para assistir a alguns jogos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cs_summit 6.

Formato

Das quatro fases do evento, duas foram concluídas: as eliminatórias abertas e as regionais. Esses torneios de qualificação determinaram as 16 equipes européias e oito equipes norte-americanas que competirão.

A fase três, a fase regional de grupos, acaba de começar. Ele apresentará um formato GSL de melhor de três, que eliminará efetivamente metade das equipes antes de entrar nos playoffs regionais. Os playoffs serão melhor de três, com dupla eliminação, com uma grande final de cinco na final do torneio.

Stream

A stream principal em inglês é transmitida no canal da Twitch do Beyond the Summit de CS:GO. O evento também tem várias transmissões em diferentes idiomas, incluindo português, espanhol, alemão e russo.

Equipas

América do Norte

Grupo A

Evil Geniuses

FURIA Esports

MIBR

Team Liquid

Grupo B

100 Thieves

Chaos Esports Club

Cloud9

Gen.G

Europa

Grupo A

Fnatic

G2 Esports

GODSENT

mousesports

Grupo B

FATE Esports

Movistar Riders

North

Team Vitality

Grupo C

ENCE

Heroic

Ninjas in Pyjamas

x6tence

Grupo D

BIG

FaZe Clan

OG

Team Heretics

Cronograma

Cada dia de competição começará com o torneio europeu e depois passará para o evento norte-americano no final do dia. A fase regional de grupos ocorrerá de 24 a 28 de junho, enquanto os playoffs regionais ocorrerão de 29 a 5 de julho.

Aqui está a programação do cs_summit 6.

Grupos regionais

Quarta-feira, 24 de junho

10h00: Grupo A da UE – Rodada 1

13h00: Grupo B da UE – Rodada 1

16h00: Grupo A da NA – Rodada 1

19h00: Grupo B da NA – Rodada 1

Quinta-feira, 25 de junho

10h00: Grupo C da UE – Rodada 1

13h00: Grupo D da UE – Rodada 1

16h00: Grupo A da NA- Suporte superior redondo 1

19h00: Grupo B da NA – Suporte superior redondo 1

Sexta-feira, 26 de junho

10h00: Grupo A/B da UE – Rodada 1 da chave superior

13h00: Grupo C/D da UE – Rodada 1 da chave inferior

16h00: Grupo A da NA – Rodada 1 da chave superior

19h00: Grupo B da NA – Rodada 1 da chave inferior

Sábado, 27 de junho

10h00: Grupo A/B da UE – Final da chave superior

13h00: Grupo C/D da UE – Final da chave superior

16h00: Grupo A da NA – Final da chave superior

19h00: Grupo B da NA – Final da chave superior

Domingo, 28 de junho

10h00: Grupo A/B da UE – Partida decisiva

13h00: Grupo C/D da UE – Partida decisiva

16h00: Grupo A da NA – Partida decisiva

19h00: Grupo B da NA – Partida decisiva

Playoffs regionais

Segunda-feira, 29 de junho

10h00: Rodada 1 da chave superior da UE

13h00: Rodada 1 da chave superior da UE

16h00: Rodada 1 da chave superior da UE

Terça-feira, 30 de junho

10h00: Rodada 1 da chave inferior da UE

13h00: Rodada 1 da chave inferior da UE

16h00: Jogo decisivo da UE entre o 9º e o 12º

19h00: Rodada 1 da chave superior da NA

Quarta-feira, 1 de julho

10h00: Semifinais da chave superior da UE

13h00: Semifinais da chave superior da UE

16h00: Jogo decisivo da UE entre o 9º e o 12º

19h00: Rodada 1 da chave superior da NA

Quinta-feira, 2 de julho

10h00: Rodada 2 da chave inferior da UE

13h00: Rodada 2 da chave inferior da UE

16h00: Jogo decisivo da NA entre o 5º e 6 º/ da UE entre 7º e 8º

19h00: Rodada 1 da chave superior da NA

Sexta-feira, 3 de julho

10h00: Semifinais da chave inferior da UE

13h00: Finais da chave superior da UE

16h00: Jogo decisivo da UE entre o 5º e o 6º

19h00: Finais da chave superior da NA

Sábado, 4 de julho

13h00: Finais da chave inferior da UE

16h00: Showmatch

17h00: Finais da chave inferior da NA

Domingo, 5 de julho

12h00: Grandes finais da UE

16h00: Grandes finais da NA

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 24 de junho.