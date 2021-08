Como assistir à temporada 14 da ESL Pro League

Vinte e quatro das melhores equipes de CS:GO do mundo lutarão por sua parte dos US$ 750.000 na temporada 14 da ESL Pro League, começando na segunda-feira, 16 de agosto.

Este será o primeiro torneio premier de CS:GO a ser disputado após o término da pausa para jogadores de verão em 15 de agosto, que viu a maioria das equipes descansar após o término do IEM Cologne em 18 de julho. A competição será disputada inteiramente online na Europa devido à pandemia de coronavírus, apesar das melhores intenções da ESL de mantê-la na LAN.

Os torneios e equipes de CS:GO continuam a ser afetados pela pandemia, especialmente a Renegades, que tiveram que se retirar do evento menos de uma semana antes de seu início devido às restrições de viagem que estão ocorrendo na Austrália no momento. A ESL preencheu a vaga com a forZe, o melhor time classificado no ranking mundial que não chegou à Pro League em primeiro lugar.

Heroic venceu a última edição da ESL Pro League em abril sobre a Gambit e há muitas equipes capazes de fazer uma grande performance. A Natus Vincere reinou suprema no final da primeira metade da temporada de 2021, mas veremos se eles podem continuar assim, já que muitos treinadores podem ter estudado suas tendências durante o intervalo de jogadores.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a temporada 14 da ESL Pro League.

Stream

A temporada 14 da ESL Pro League será transmitida nos três canais da Twitch da ESL, uma vez que o evento contará com partidas simultâneas durante a fase de grupos. Você não vai querer perder nenhuma ação na transmissão principal, no segundo canal e no terceiro canal.

Formato

As 24 equipes foram divididas em quatro grupos de seis e todas as equipes jogarão entre si uma vez na fase de grupos. Todas as partidas serão séries de melhor de três. O vencedor de cada grupo passará direto para as quartas de final, enquanto o segundo e terceiro colocados avançam para as oitavas de final.

Os playoffs usarão uma chave de eliminação simples e todas as partidas serão melhor de três, exceto as grandes finais, que serão disputadas em uma série de melhor de cinco. Não haverá jogos simultâneos além do último dia de cada grupo.

A temporada 14 da ESL Pro League vai de 16 de agosto a 12 de setembro. O vencedor ganhará US$ 175.000, os segundos classificados levarão para casa US$ 60.000 e os semifinalistas ganharão US$ 30.000 cada.

Equipe

Grupo A

Astralis

Lukas “gla1ve” Rossander

Peter “dupreeh” Rasmussen

Andreas “Xyp9x” Højsleth

Emil “Magisk” Reif

Lucas “Bubzkji” Andersen

Philip “⁠Lucky⁠” Ewald

Coach: Danny “zonic” Sørensen

Heroic

Casper “cadiaN” Møller

Martin “stavn” Lund

Ismail “refrezh” Ali

René “TeSeS” Madsen

Rasmus “sjuush” Beck

Vitality

Mathieu “ZywOo” Herbaut

Dan “apEX” Madesclaire

Richard “shox” Papillon

Kévin “misutaaa” Rabier

Jayson “Kyojin” Nguyen Van

Coach: Rémy “XTQZZZ” Quoniam

Team Spirit

Abdulkhalik “degster” Gasanov

Victor “somedieyoung” Orudzhev

Leonid “chopper” Vishnyakov

Nikolay “mir” Bityukov

Boris “magixx” Vorobiev

Coach: Nikolay “Certus” Poluyanov

Bad News Bears

Jonathan “Jonji” Carey

Michael “Swisher” Schmid

Gabe “Spongey” Greiner

Alan “Shakezullah” Hardeman

Paytyn “Junior” Johnson (on loan from FURIA)

Coach: Nathan “madcow” Retterath

ENCE

Marco “Snappi” Pfeiffer

Lotan “Spinx” Giladi

Paweł Dycha

Olek “hades” Miskiewicz

Joonas “doto” Forss

Coach: Eetu “sAw” Saha

Grupo B

G2

Nikola “NiKo” Kovač

Nemanja “huNter-” Kovač

Nemanja “nexa” Isaković

Audric “JaCkz” Jug

François “AmaNEk” Delaunay

Coach: Damien “maLeK” Marcel

Virtus.pro

Dzhami “Jame” Ali

Alexey “qikert” Golubev

Mareks “YEKINDAR” Gaļinskis

Timur “buster” Tulepov

Sanjar “SANJI” Kuliev

Coach: Dastan Akbayev

Complexity

Benjamin “blameF” Bremer

Kristian “k0nfig” Wienecke

Valentin “poizon” Vasilev

Justin “jks” Savage

Patrick “es3tag” Hansen

Coach: Luis “peacemaker” Tadeu

OG

Aleksi “Aleksib” Virolainen

Valdemar “valde” Vangså

Mateusz “mantuu” Wilczewski

Nikolaj “niko” Kristensen

Shahar “flameZ” Shushan

Coach: Casper “ruggah” Due

forZe

Andrey “Jerry” Mekhryakov

Almaz “almazer” Asadullin

Evgeny “FL1T” Lebedev

Aleksandr “KENSI” Gurkin

Aleksandr “zorte” Zagodyrenko

Coach: Anatoliy “liTTle” Yashin

Sinner Esports

Tomáš “oskar” Šťastný

Adam “NEOFRAG” Zouhar

Sebastian “beastik” Daňo

Jindřich “ZEDKO” Chyba

Max “SHOCK” Kvapil

Coach: Tomáš “tomkeejs” Tomka

Grupo C

Natus Vincere

Oleksandr “s1mple” Kostyliev

Denis “electronic” Sharipov

Kirill “Boombl4” Mikhailov

Ilya “Perfecto” Zalutskiy

Valerii “B1T” Vakhovskyi

Sixth player: Egor “flamie” Vasilev

Coach: Andrey “B1ad3” Gorodenskyi

FaZe Clan

Håvard “rain” Nygaard

Helvijs “broky” Saukants

Russel “Twistzz” Van Dulken

Finn “karrigan” Andersen

Olof “olofmeister” Kajbjer

Coach: Robert “RobbaN” Dahlström

mousesports

Robin “ropz” Kool

David “frozen” Čerňanský

Aurimas “Bymas” Pipiras

Frederik “acoR” Gyldstrand

Christopher “dexter” Nong

Coach: Torbjørn “mithR” Nyborg

BIG

Johannes “tabseN” Wodarz

Nicklas Gade

Florian “syrsoN” Rische

Nils “k1to” Gruhne

Tizian Feldbusch

Coach: Dustin “DuDe” Großmann

Evil Geniuses

Vincent “Brehze” Cayonte

Tsvetelin “CeRq” Dimitrov

Damian “daps” Steele (temporary stand-in for stanislaw)

Owen “oBo” Schlatter

Michał “MICHU” Müller

Fnatic

Freddy “KRIMZ” Johansson

Ludvig “Brollan” Brolin

Jack “Jackinho” Ström Mattsson

Alex McMeekin

William “mezii” Merriman

Coach: Jamie “keita” Hall

Grupo D

Gambit

Dmitry “sh1ro” Sokolov

Abay “Hobbit” Khassenov

Sergey “Ax1Le” Rykhtorov

Vladislav “nafany” Gorshkov

Timofey “interz” Yakushin

Coach: Konstantin “groove” Pikiner

Ninjas in Pyjamas

Nicolai “dev1ce” Reedtz

Nicolas “Plopski” Zamora

Hampus Poser

Fredrik “REZ” Sterner

Linus “LNZ” Holtäng

Coach: Björn “THREAT” Pers

FURIA

Yuri “yuurih” Gomes

Andrei “arT” Piovezan

Vinicius “VINI” Figueiredo

Kaike “KSCERATO” Cerato

Lucas “honda” Cano

Coach: Nicholas “guerri” Nogueira

Team Liquid

Jonathan “EliGE” Jablonowski

Keith “NAF” Markovic

Jake “Stewie2K” Yip

Michael “Grim” Wince

Gabriel “FalleN” Toledo

Coach: Eric “adreN” Hoag

Team oNe

Pedro “Maluk3” Campos

Matheus “prt” Scuvero

Matheus “pesadelo” Panisset

Mario “malbsMd” Samayoa

Enzo “xns” Almeida

Coach: João Righi

Entropiq

Aleksey “El1an” Gusev

Viktor “Lack1” Boldyrev

Alexey “NickelBack” Trofimov

Vladislav “Krad” Kravchenko

Igor “forester” Bezotecheskiy

Coach: Dmitry “hooch” Bogdanov

Cronograma

Grupo A

Segunda-feira, 16 de agosto

8h30: Heroic vs. Bad News Bears

11h45: Vitality vs. ENCE

15h: Astralis vs. Team Spirit

Terça-feira, 17 de agosto

8h30: Vitality vs. Bad News Bears

11h45: Astralis vs. ENCE

15h: Heroic vs. Team Spirit

Quarta-feira, 18 de agosto

8h30: Astralis vs. Bad News Bears

11h45: Team Spirit vs. ENCE

15h: Heroic vs. Vitality

Quinta-feira, 19 de agosto

8h30: Team Spirit vs. Bad News Bears

11h45: Heroic vs. ENCE

15h: Astralis vs. Vitality

Sexta-feira, 20 de agosto

15h: Astralis vs. Heroic

15h: Vitality vs. Team Spirit

15h: ENCE vs. Bad News Bears

Grupo B

Sábado, 21 de agosto

8h30 CT: G2 vs. Sinners

11h45: Virtus Pro vs. OG

1pm CT: Complexity vs. forZe

Domingo, 22 de agosto

8h30: G2 vs. OG

11h45: Virtus Pro vs. forZe

15h: Complexity vs. Sinners

Segunda-feira, 23 de agosto

8h30: Virtus Pro vs. Sinners

11h45: OG vs. forZe

15h: G2 vs. Complexity

Quarta-feira, 25 de agosto

8h30: OG vs. Sinners

11h45: Virtus Pro vs. Complexity

15h: G2 vs. forZe

Quinta-feira, 26 de agosto

15h: G2 vs. Virtus Pro

15h: Complexity vs. OG

15h: forZe vs. Sinners

Grupo C

Sexta-feira, 27 de agosto

8h30: BIG vs. Evil Geniuses

11h45: Na’Vi vs. Fnatic

15h: FaZe vs. mousesports

Sábado, 28 de agosto

8h30: BIG vs. Fnatic

11h45: Na’Vi vs. mousesports

15h: FaZe vs. Evil Geniuses

Domingo, 29 de agosto

8h30: Na’Vi vs. BIG

11h45: FaZe vs. Fnatic

15h: mousesports vs. Evil Geniuses

Segunda-feira, 30 de agosto

8h30: BIG vs. FaZe

11h45: mousesports vs. Fnatic

15h: Na’Vi vs. Evil Geniuses

Terça-feira, 31 de agosto

15h: Na’Vi vs. FaZe

15h: BIG vs. mousesports

15h: Evil Geniuses vs. Fnatic

Grupo D

Quarta-feira, 1 de setembro

8h30: Gambit vs. Team oNe

11h45: FURIA vs. Entropiq

15h: NiP vs. Team Liquid

Quinta-feira, 2 de setembro

8h30: FURIA vs. Team oNe

11h45: NiP vs. Entropiq

15h: Gambit vs. Team Liquid

Sexta-feira, 3 de setembro

8h30: NiP vs. Team oNe

11h45: Team Liquid vs. Entropiq

15h: Gambit vs. FURIA

Sábado, 4 de setembro

8h30: Team Liquid vs. Team oNe

11h45: Gambit vs. Entropiq

15h: NiP vs. FURIA

Domingo, 5 de setembro

15h: Gambit vs. NiP

15h: FURIA vs. Team Liquid

15h: Team oNe vs. Entropiq

Playoffs

Terça-feira, 7 de setembro

11h: Primeira série da rodada de 12

14h15: Segunda série da rodada de 12

Quarta-feira, 8 de setembro

11h: Terceira série da rodada de 12

14h15: Quarta série da rodada de 12

Quinta-feira, 9 de setembro

11h: Primeira quartas de final

14h15: Segundo quarto de final

Sexta-feira, 10 de setembro

11h: Terceira quartas de final

14h15: Quarta quartas de final

Sábado, 11 de setembro

11h: Primeira semifinal

14h15: Segunda semifinal

Domingo, 12 de setembro

13h: Grandes finais

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 12 de agosto.