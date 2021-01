XP de arma em dobro vai em Call of Duty: Black Ops Cold War neste fim de semana

Os jogadores de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone terão a chance de aumentar o nível de suas armas com XP de arma em dobro de 15 a 19 de janeiro, anunciou a Treyarch hoje.

XP em dobro esteve disponível várias vezes nos últimos meses, mas muitos jogadores também pediram XP de arma em dobro. Aumentar o nível das armas no Black Ops Cold War é uma parte essencial do jogo, pois desbloqueia mais acessórios para as armas. Esses acessórios podem melhorar o desempenho da arma e fazer a diferença em tiroteios.

Double Weapon XP Weekend is coming. Get ready to level up your arsenal Jan. 15-19! pic.twitter.com/gL3oIckN0T — Treyarch Studios (@Treyarch) January 12, 2021

As armas de Cold War são entediantes de subir de nível, especialmente ao iniciar uma nova arma do zero, sem acessórios. XP de arma em dobro ajuda a acelerar o processo e dá aos jogadores acesso aos acessórios muito mais rápido.

Warzone foi recentemente integrado com Cold War e as armas do Cold War estão disponíveis para uso no modo Battle Royale. O XP de arma em dobro também estará disponível em Warzone, então os jogadores que preferirem o modo Battle Royale terão a chance de jogar. Os fãs devem usar o XP em dobro para garantir que estão à frente da concorrência nos modos multijogador tradicionais e em Warzone.

O XP de arma em dobro estará disponível por quatro dias, o que deve ser tempo suficiente para focar algumas armas. Qualquer pessoa que esteja lutando para destravar acessórios ou maximizar uma arma deve aproveitar este tempo.

O XP de arma em dobro começa em 15 de janeiro às 14h e termina em 19 de janeiro às 14h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 12 de janeiro.