Vazamento de suposto modo Zumbis de Call of Duty: Black Ops Cold War indica retorno de mapas conhecidos e novos personagens

O modo Zumbis do Black Ops Cold War está coberto de segredos.

Um YouTuber de Call of Duty revelou diversas informações vazadas sobre o modo Zumbis de Call of Duty: Black Ops Cold War.

No vídeo, que tem impressionantes 30 minutos, TheGamingRevolution diz que uma fonte da Treyarch revelou a ele muito do que estaria por vir no misterioso modo Zumbis.

É um vídeo cheio de suposições, mas o YouTuber estava certo em relação a muito do conteúdo vazado que comentou em outros momentos, incluindo informações sobre Call of Duty: Warzone antes de seu lançamento em março. No entanto, ainda é bom lembrar que se trata de vazamentos e rumores e nada disso está confirmado.

O produtor de conteúdo diz que Nacht der Untoten, mapa original do modo Zumbis de Call of Duty: World at War, voltará em duas formas: a versão clássica e uma atualizada, inspirada na Guerra Fria, que expande a versão original.

Outros possíveis mapas incluem um inspirado na selva do Vietnã, chamado “Firebase Z”, e outro inspirado em Berlim. Ele diz também que TranZit pode voltar, assim como Der Riese.

No que diz respeito aos personagens, Adler e Baker estarão disponíveis, segundo o produtor de conteúdo. Os dois personagens são Operadores do modo multijogador, então provavelmente poderão ser selecionados pelos jogadores.

Outro dos grandes vazamentos revelados no vídeo é que haverá uma nova arma: o Ray Rifle (um tipo de fuzil de raio). A Ray Gun, a arma de raio, é uma arma clássica do Zumbis, então parece que o Ray Rifle seria uma melhoria, transformando a pistola em um fuzil de assalto a laser.

Não se sabe quando a Treyarch e a Activision vão compartilhar mais sobre o modo Zumbis, mas esperamos que seja antes do lançamento do jogo, que chega em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 21 de setembro.