Tombstone Soda e uma nova Wonder Weapon serão lançadas em Firebase Z, novo mapa Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War

Em 15 de janeiro, para comemorar o “115 Day”, a Treyarch revelou alguns detalhes novos de Firebase Z, próximo mapa Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War, que será lançado em 4 de fevereiro.

Uma nova publicação dos desenvolvedores no blog revelou o logo de Firebase Z, que é certamente russo, apesar de ter sido confirmado que o novo mapa se passará nas florestas vietnamitas.

Imagem via Treyarch

Em termos de narrativa, a Treyarch disse que Samantha Maxis foi capturada e a equipe de ataque de Requiem está indo resgatá-la e se encontrar com um informante do Omega Group.

A publicação do blog também confirmou que uma nova Wonder Weapon será lançada com o mapa, além de um novo perk, a Tombstone Soda. É um pouco diferente da primeira vez em que ela apareceu, em Black Ops II, e parece ótima.

Dois novos Support Scorestreaks, chamados Artillery e Napalm Strike, também serão adicionados ao modo Zombies em 4 de fevereiro. O Onslaught, exclusivo para o Zombies do PlayStation, também será expandido com o novo mapa Express.

Ainda no 115 Day, foi liberado XP de arma em dobro para Black Ops Cold War Zombies. A melhoria fica no ar até 21 de janeiro. Mesmo aqueles que estiverem jogando a versão Free Access do Zombies terão direito ao XP de arma em dobro.

Captura de tela via Activision

Ao fim do texto do blog, a Treyarch aumentou ainda mais as expectativas para conteúdo do Zombies em 2021.

"Antes de terminar, vamos deixar vocês com o seguinte: o que comentamos hoje é só um pouquinho do que planejamos para o Zombies em 2021", disse a Treyarch. "Se você acha que sabe o que esperar da segunda temporada... achou errado."

Firebase Z e as próximas novidades do Zombies chegam em Black Ops Cold War sem custo adicional em 4 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 15 de janeiro.