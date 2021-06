Todas as armas em Call of Duty: Black Ops Cold War

Um jogo de tiro em primeira pessoa tem tudo a ver com o arsenal de armas com que você pode jogar. E Call of Duty: Black Ops Cold War tem muitas opções.

Black Ops Cold War tem de tudo, desde fuzis de assalto e metralhadoras a fuzis táticos e lançadores de foguetes. Há algo para todos neste jogo.

E agora com o Armeiro, as armas são personalizáveis ​​para que qualquer pessoa possa encontrar sua ferramenta favorita nas trocas de tiro. Equipar armas com acessórios diferentes pode mudá-las dramaticamente.

Com muito mais armas sendo adicionadas ao longo do tempo, aqui estão todas as armas do Black Ops Cold War agora.

Fuzis de Assalto

Screengrab via Activision

XM4

AK-47

Krig 6

QBZ-83

FFAR 1

Groza

FARA 83

C58

SMTs

MP5

Milano 821

AK-74u

KSP 45

Bullfrog

MAC-10

LC10

PPSh-41

Fuzis Táticos

Screengrab via Activision

Type 63

M16

AUG

DMR 14

CARV.2

MLs

Stoner 63

RPD

M60

MG 82

Fuzis de Precisão

Screengrab via Activision

Pelington 703

LW3 – Tundra

M82

ZRG 20mm

Swiss K31

Pistolas

1911

Magnum

Diamatti

AMP63

Escopetas

Hauer 77

Gallo SA12

Streetsweeper

Lançadores

Cigma 2

RPG

Corpo a Corpo

Screengrab via Activision

Knife

Sledgehammer

Wakizashi

E-Tool

Machete

Baseball bat

Especial

M79

R1 Shadowhunter

Ballistic Knife

Nail Gun

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 19 de junho.