Skins da Call of Duty League fazem jogadores se tornarem invisíveis em Modern Warfare

Os jogadores podem apoiar suas equipes favoritas da Call of Duty League em Modern Warfare comprando pacotes de equipes no jogo com itens como amuletos de armas, cartões de visitas e skins de operadores. Mas logo após os pacotes serem lançados ontem, os jogadores começaram a perceber que as skins dos operadores também têm o recurso bônus de tornar os jogadores invisíveis.

Os jogadores descobriram que as skins da CDL permitem que os inimigos desapareçam completamente a certas distâncias e quando colidem com paredes. Um usuário do Reddit postou um clipe mostrando um inimigo usando a skin alternativa do Dallas Empire andando para trás até que ele bateu em uma parede e desapareceu completamente. Outro clipe no Twitter mostra a mesma falha que acontece com outra skin de equipe equipada.

O operador Bale é mostrado nos dois clipes, mas não está confirmado se este é o único operador que permite que a falha ocorra.

A falha invisível não é o primeiro problema com as skins das equipes. As skins de equipe da CDL foram anunciadas em um post de blog em 20 de janeiro, que acabou sendo excluído sem qualquer explicação. Os fãs do jogo tentaram clicar nos links originais, o que levou a telas de “erro inesperado”. Em 24 de janeiro, os itens reapareceram na loja do jogo sem qualquer explicação adicional sobre o motivo pelo qual o anúncio original foi excluído.

A skin de um time é uma ótima maneira dos jogadores apoiarem seus times favoritos, mas somente se eles puderem ser vistos. O problema está listado na coluna “Problemas conhecidos do multiplayer” no quadro Trello da Infinity Ward, o que significa que uma correção deve estar a caminho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 25 de janeiro.