Na maioria dos jogos de tiro em primeira pessoa, atirar em seus inimigos é o que os mata, e Call of Duty: Vanguard não é muito diferente. Mas e se você pudesse mudar o tipo de bala que sai da sua arma?

O armeiro se tornou um peça fundamental da franquia Call of Duty nos últimos anos. Personalizar armas é uma das poucas maneiras pelas quais os jogadores podem maximizar seu potencial quando se trata de seu estilo de jogo. A personalização avançada permite aos jogadores adicionar acessórios diferentes para se adequar ao seu estilo de jogo, seja um carregador estendido, um supressor ou coronha. Eles também podem alterar a aparência e as vantagens da arma.

O próximo título da franquia, Call of Duty: Vanguard, continuará a usar o armeiro, mas também apresentará uma nova maneira para os jogadores personalizarem suas armas: o Sistema de Calibre.

Sistema de calibre de Call of Duty Vanguard, explicado

Este novo Sistema de Calibre, parte da mais recente adição à franquia, permite aos jogadores equipar diferentes tipos de munições, cada uma com propriedades e efeitos diferentes.

Como está, o armeiro apresenta até dez espaços de anexo diferentes, e todos eles podem ser ajustados com uma variedade de itens diferentes. Isso permite uma infinidade de possibilidades adicionais para ajudar em quase todos os cenários.

As balas de alta potência aumentam os danos no jogo, mas podem possuir suas desvantagens. Existem exemplos como o “Cartucho de Chumbo Grosso” para escopetas, que “são balotes preenchidos com chumbo-grosso de curto alcance e um cartucho de escopeta com alcance maior”, de acordo com o blog Call of Duty. O blog também diz aos jogadores: “prepare-se para mais acessórios que aumentam ou diminuem o calibre de uma arme para afetar a penetração das balas, a cadência de tiros e mais”.

Além disso, a revelação do multijogador oficial do jogo deu aos fãs um vislumbre do que o Sistema de Calibre e o Armeiro podem fazer no Vanguard, permitindo aos jogadores ajustar o tamanho do carregador e o tipo de munição no Armeiro.

Com a adição do Sistema de Calibre no próximo Call of Duty, essas opções de personalização aparentemente infinitas podem trazer algumas maneiras diferentes de jogar e ajustar suas armas.

Artigo publicado originalmente em inglês por André González Rodríguez no Dot Esports no dia 24 de outubro.