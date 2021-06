Relatório: Sem E3 para Call of Duty e Vanguard é o próximo título

O próximo título de Call of Duty não será revelado na E3 desta semana. Em vez disso, a Activision pode optar por um evento no jogo em Call of Duty: Warzone ainda este ano, de acordo com um relatório do Video Games Chronicles.

O relatório também diz que o mais novo jogo da série está voltando para a Segunda Guerra Mundial com Call of Duty: Vanguard. Depois de Call of Duty: WWII de 2017, a Sledgehammer Games está, mais uma vez, levando a franquia de volta às suas raízes, desta vez provavelmente com foco nas batalhas no Pacífico.

Exclusive: Call of Duty is skipping E3 as Warzone prepares to shift to World War II with a brand new Pacific map.https://t.co/BuknsVDvJF pic.twitter.com/IXW6zsCWDy — VGC (@VGC_News) June 9, 2021

O VGC relatou que haverá um novo mapa de Warzone para acompanhar o lançamento do Vanguard ainda este ano. Com a integração bruta de Black Ops Cold War no popular Battle Royale no ano passado, encontrando dificuldades com problemas de balanceamento desde o início, todos os olhos estarão voltados para a integração das armas do Vanguard em Warzone.

A Verdansk de Warzone recebeu uma versão reformulada do mapa no início deste ano, quase seis meses após o início de Cold War. Este ano, Warzone poderia receber um novo mapa com o lançamento do Vanguard em algum momento do fim do ano. Com Verdansk já viajando no tempo até a década de 1980, os jogadores poderiam ser levados ainda mais longe, desta vez até a década de 1940.

Parece que o veículo planejado da Activision para futuros anúncios de Call of Duty será o Warzone após a revelação bem-sucedida de Cold War em 2020, quando os jogadores do Warzone foram recebidos com um modo de tempo limitado para participar.

Call of Duty revelará a quarta temporada de Warzone e Cold War no Summer Games Fest na quinta-feira, 10 de junho às 15h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tanner Wooten no Dot Esports no dia 09 de junho.