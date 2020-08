Quanto custará Call of Duty: Black Ops Cold War?

O próximo título da franquia Call of Duty, Black Ops Cold War, foi oficialmente revelado hoje e está previsto para ser lançado em 13 de novembro.

A sexta versão do Black Ops se passa na década de 1980, como você poderia esperar, durante a Guerra Fria entre os EUA e a União Soviética. E no estilo tradicional da Activision, há uma infinidade de pacotes disponíveis para os fãs que desejam comprar o jogo.

O próximo jogo pode ser pré-encomendado para jogadores que desejam obter sua cópia assim que for lançado e obter uma prévia da jogabilidade por meio do acesso antecipado ao seu beta aberto. A Activision regularmente dá aos jogadores pré-encomendados acesso antecipado ao beta aberto como forma de impulsionar as vendas.

Screengrab via Activision

O jogo deste ano vem em três edições. A opção mais barata, Standard Digital, custa R$ 229,90 para PC e R$ 279,90 para PS4 e Xbox One. Os jogadores que comprarem esta edição podem atualizar seu jogo para a nova geração de consoles, programados para serem lançados durante o fim do ano, por apenas US $ 10.

Além disso, os jogadores podem comprar uma edição do jogo que poderá ser reproduzida no PS5 e no Xbox Series X, gastando R$ 319,90 para o Cross-Gen Digital Edition.

Screengrab via Activision

Por último, para aqueles que querem gastar um pouco mais, R$ 399,90, a Ultimate Digital Edition do jogo vem completa com um “Land, Sea, and Air Pack” de cosméticos do jogo, bem como um pacote de passes de batalha que dará aos jogadores, um voucher para qualquer passe de temporada assim que o jogo for iniciado.

Imagem via Activision

Cada versão do jogo vem com um pacote básico de armas chamado “Pacote de Armas de Confronto” e os jogadores serão recompensados ​​com Modern Warfare e cosméticos Warzone para mantê-los até novembro.

Os jogadores que encomendarem Cold War terão acesso ao Operador Woods, que vem completo com uma skin de Frank Woods, movimento final e piada. Além disso, os jogadores receberão o rifle de assalto “Old Faithful” e 10 níveis de passe de batalha para o Modern Warfare.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 26 de agosto.