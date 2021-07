A quinta temporada de Call of Duty: Mobile, Em Águas Profundas, vai durar cerca de um mês, assim como o resto das temporadas até agora.

Em Águas Profundas introduziu vários novos recursos para o jogo móvel, incluindo novos mapas, armas, habilidades do operador e muito mais.

Os três novos mapas que foram lançados nesta temporada são Suldal Harbor, Docks e Aniyah Incursion. Suldal Harbor é um mapa de tamanho médio e suporta todos os modos multijogador principais, como mata-mata em equipe, dominação e muito mais. Docks, por outro lado, é um pequeno mapa localizado próximo a um estaleiro londrino. Ele suporta apenas os modos de tiroteio e duelo um contra um.

Finalmente, a Aniyah Incursion está localizada na Ásia Central. Ele suporta apenas um modo, a nova Missão Terrestre. Este é um modo de dominação 10 contra 10 com cinco pontos de captura.

As novas armas que chegaram nesta temporada são o CR-56 AMAX e o Shorty. Enquanto o primeiro é um fuzil de assalto, o Shorty é uma escopeta de cano duplo que apareceu em outros títulos do Call of Duty como o 725.

Quando termina a Temporada 5 de Call of Duty: Mobile?

A quinta temporada de CoD: Mobile terminará em 29 de julho, de acordo com a contagem regressiva do jogo no menu de passes de batalha. Como a Activision geralmente usa horários em GMT, isso deve ser 28 de julho às 21 horas quando contabilizada a diferença de horário. Você terá até então para avançar por todos escalões do passe de batalha e completar as missões sazonais.

A atualização de conteúdo para a sexta temporada deve ser lançada por volta dessa época. A sexta temporada também deve começar logo em seguida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 17 de julho.