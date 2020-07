Quando começa a temporada 8 de Call of Duty: Mobile?

The Forge traz um novo mapa, scorestreak e mais.

A oitava temporada de Call of Duty: Mobile está chegando. Com “The Forge”, chegam ao jogo um novo mapa, scorestreak e modo.

A temporada 8 começa em 9 de julho às 21h BRT. A Activision deve lançar uma atualização nessa hora e publicar as notas no Reddit, listando todas as novas funcionalidades e eventos da temporada 8.

Como de costume, a temporada traz um novo Passe de Batalha, que tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão paga, porém, oferece recompensas bem melhores.

Highrise, modo de Call of Duty: Modern Warfare 2, será o próximo a aparecer na versão mobile do jogo. O novo scorestreak se chama Katana, que permite que os jogadores “eliminem inimigos rapidamente em curto alcance” (“swiftly kill enemies in short range”). Katana também permite que os jogadores vejam através da fumaça.

Um novo modo multijogador chamado Juggernaut também será lançado na temporada 8. Provavelmente será um modo por tempo limitado. Neste modo, cinco jogadores enfrentam um Colosso (Juggernaut). Os jogadores se tornam o Colosso após eliminá-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de julho.