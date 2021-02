A segunda temporada do Call of Duty: Mobile começará em breve. A temporada trará uma nova série de classificações ao jogo. No passado, a Activision geralmente lançava uma atualização maior do jogo sempre que uma nova série de classificação começava.

Recentemente, uma versão de teste público foi lançada para testar os recursos futuros. Continha muitos acréscimos ao jogo, incluindo novos mapas, uma série de pontuação, uma habilidade do operador e muito mais.

Os novos mapas na versão de teste público foram Shoot House do Modern Warfare, Shipment 2019 e Oasis. A habilidade do operador, Bull Charge, equipa os jogadores com um escudo que pode ser usado para derrubar inimigos e eliminá-los. A série de pontuação Napalm chama uma aeronave que atira napalm no solo, incendiando-o.

Novos modos noturnos, modo swords and stones e caminhões no Battle Royale foram alguns dos outros recursos na versão de teste público. A Activision disse que esses recursos serão adicionados na segunda e terceira temporadas do jogo. Portanto, é possível que todos esses recursos não cheguem ao jogo na próxima segunda temporada.

Quando começa a segunda temporada de Call of Duty: Mobile?

A segunda temporada do Call of Duty: Mobile começará em 10 de março às 20h.

A primeira temporada terminará em 9 de março às 20h, de acordo com a contagem regressiva do jogo. As novas temporadas começam um dia após o término da anterior.

A segunda temporada também introduzirá a série de classificação nove ao jogo. As classificações dos jogadores serão reiniciadas com novas recompensas classificadas que chegam ao jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.