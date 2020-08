Quando começa a 9ª temporada de Call of Duty: Mobile?

A nona temporada de Call of Duty: Mobile está chegando e trará muitos recursos novos para o jogo.

A oitava temporada do jogo terminará no dia 7 de agosto às 21h00. Se o cronograma das temporadas anteriores for seguido, a 9ª temporada começará 24 horas depois, ou seja, às 21h (horário de Brasília) de 8 de agosto. A atualização do conteúdo da temporada 9 provavelmente será lançada entre elas.

A próxima temporada também verá os ranques sendo redefinidos quando uma nova temporada ranqueada começar. Os jogadores podem esperar algumas recompensas novas e emocionantes. A temporada nove vai durar um mês e, como sempre, introduzirá um novo passe de batalha no CODM.

A Activision confirmou apenas o lançamento do recurso Gunsmith na 9ª temporada. Isso permite que os jogadores façam personalizações sofisticadas de armas adequadas aos seus estilos de jogo. Semelhante ao Call of Duty: Modern Warfare.

Imagem via Activision

Muitos outros recursos virão para o CODM também. Embora nada tenha sido confirmado ainda, os jogadores podem esperar novos modos e mapas. Em uma versão de teste pública lançada recentemente, Shipment e Terminal podem ser jogados. Os modos dez contra dez também estavam presentes na versão beta. Estes podem vir com a próxima temporada.

A versão de teste público também continha muitas alterações no modo battle royale. Com uma nova animação de introdução, locais, placas de blindagem e armamentos personalizados, o modo está se tornando semelhante ao CoD: Warzone.

A Activision disse que a compilação pública de testes foi usada para testar os próximos recursos da temporada nove e dez. Resta ver o que será lançado com a nona temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 02 de agosto.