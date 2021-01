Próximo Fuzil de Assalto de Call of Duty: Mobile é o FR .556

A Activision revelou que o novo fuzil de assalto deve chegar na primeira temporada de Call of Duty: Mobile 2021. Chamado de FR .556, ele se tornará o segundo do seu tipo no jogo.

A próxima temporada do CoD: Mobile é chamada de primeira temporada em vez de 14, pois os desenvolvedores redefiniram a contagem sazonal. A Activision disse que fez isso para manter a contagem sazonal simples. A primeira temporada de COD: Mobile de 2021 é chamada de Nova Ordem.

🪂📦 New weapon incoming!



🆕💥 The new, yet familiar weapon FR .556 is coming to #CODMobile early next week in the new season! pic.twitter.com/x378b8iEUH — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) January 23, 2021

Quais são as estatísticas do FR .556?

Aqui estão as estatísticas básicas do fuzil. Isso pode ser alterado por meio dos diferentes acessórios disponíveis no Armeiro.

Dano: 41

Precisão: 60

Alcance: 60

Cadência de disparo: 65

Mobilidade: 77

Controle: 55

Screengrab via Activision

Quando o FR .556 será lançado?

Ele será lançado com a próxima temporada 1 em 26 de janeiro e estará disponível através do passe de batalha.

A Activision confirmou que a arma estará disponível no nível 21 do passe de batalha gratuito para todos os jogadores. Uma versão projeto também pode ser desbloqueada no nível 50 do passe premium.

Além do FR .556, outra arma também será lançada no CoD: Mobile em Nova Ordem. Pode ser um fuzil de atirador e será desbloqueado por meio de uma missão sazonal. Um novo modo e mapa também estão chegando ao jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 24 de janeiro.