Primeira temporada de 2022 de Call of Duty: Mobile é chamada de Heist

Call of Duty: Mobile está novamente atualizando a contagem de temporadas com o ano novo. A próxima temporada do jogo em 2022 é chamada de Heist.

Como de costume, a nova temporada significa um novo passe de batalha. Os itens gratuitos no Passe incluem o item tático Storm Ball e a SMT PPSh-41 no nível 14 e 21, respectivamente. O passe premium oferecerá quatro novos operadores, Makarov – Kingfish, Yuri – Bratok, Iskra – Whitechapel e Ajax – Bouncer. Além disso, muitas camuflagens, projetos e outros itens estarão disponíveis no passe de batalha da primeira temporada.

Um novo mapa também está se juntando ao jogo nesta temporada. A Hacienda de Black Ops 4 está agora chegando ao CoD: Mobile. O mapa de Nuketown também está recebendo um novo tema chinês, que será lançado um pouco mais tarde na temporada.

Heist também está trazendo um novo modo chamado Red Envelope. Este modo de tempo limitado é baseado no Ano Novo Lunar e apresenta um formato 10 vs. 10 Baixa Confirmada. Os jogadores deixarão envelopes vermelhos em vez de dog tags neste modo.

Finalmente, uma nova habilidade de operador também está chegando ao jogo na primeira temporada. A Storm Ball, que pode ser desbloqueada no nível 14 do passe de batalha, implanta um escudo quando lançada e bloqueia a linha de visão do inimigo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 15 de janeiro.