Parece que Call of Duty: Warzone receberá um novo mapa de Black Ops Cold War na próxima semana

Uma série de novas informações foram extraídas de Call of Duty: Black Ops Cold War, incluindo o que poderia ser uma olhada no próximo novo mapa do jogo em Call of Duty: Warzone.

Uma conta do Twitter relativamente nova de vazamento de Call of Duty que atende pelo nome de Adi Source, ou @BlackOpsLeaks, postou um monte de descobertas na noite passada. Enquanto muitos deles foram removidos devido ao DMCA, um ainda permanece esta manhã: um teaser para a Ilha do Renascimento de Warzone.

Screengrab via @BlackOpsLeaks

A imagem mostra o que parece ser a vista aérea de uma ilha, a Ilha Rebirth, que é o local em CoD: Black Ops de 2010, onde Alex Mason sofreu uma lavagem cerebral pela União Soviética.

Este seria um local legal para a ação do Battle Royale e um local adequado para a fusão de Black Ops Cold War em Warzone, que está marcada para começar na primeira temporada em 10 de dezembro.

A Activision já confirmou que as armas de Black Ops Cold War se juntarão à Warzone em 10 de dezembro e os operadores do jogo estão em Warzone desde o mês passado. A adição de um mapa temático do Black Ops Cold War para ser o destaque da primeira temporada faria sentido.

Devemos saber mais sobre o que esperar na primeira temporada nos próximos dias. Todo o novo conteúdo estará disponível em Warzone e Black Ops Cold War na próxima semana, em 10 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 02 de dezembro.