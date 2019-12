Pandur e Proto se juntam ao Seattle Surge

A franquia de Call of Duty Seattle Surge começou a preencher as vagas de seus substitutos, contratando dois jogadores semiprofissionais hoje.

O ex-jogador do Midnight Esports Casey “Pandur” Romano se juntou a Surge ao lado de Nicholas “Proto” Maldonado, que foi notável na UYU em 2019. Esses jovens de 21 anos preencherão duas das cinco vagas disponíveis na equipe da Surge, deixando a Seattle com sete jogadores de CoD.

Seattle Surge on Twitter Join us in welcoming @CaseyPandur and @Proto626! We could not be more excited to have them on board. #DrownThemOut

Pandur teve um início sem brilho em sua temporada de CoD: Black Ops 4, quando assinou com a Pittsburgh Knights, liderado pelo campeão mundial de 2013 do CoD, Christopher “Parasite” Duarte. A equipe se qualificou para a CWL Las Vegas através do evento de play-in. Mas a Pittsburgh Knights teve um desempenho decepcionante, terminando entre os 16 primeiros.

Ao passar para o circuito amador no final daquele ano, Pandur teve sucesso imediato. Atuando pela Cyclone, Pandur terminou em terceiro no evento a aberto CWL Fort Worth 2019 em março, sua maior colocação do ano. Mas depois de várias mudanças na organização e mudanças de equipe, Pandur terminou com uma colocação entre as 32 melhores no Campeonato da Liga Mundial de CoD de 2019 em agosto.

Proto teve uma temporada relativamente boa de Black Ops 4, mas não foi nada de especial. O jogador de 21 anos entrou para a UYU no início da temporada. A equipe original, composta principalmente por amadores, conseguiu derrotar muitas equipes profissionais no início do ano. A UYU terminou com uma colocação entre as 12 melhores na CWL Fort Worth 2019 em março, ao lado da OpTic Gaming e da Team Envy.

Os dois jovens tentarão se provar aptos a ocupar vagas na equipe principal. Mas com Damon “Karma” Barlow e Sam “Octane” Larew na equipe, isso pode ser difícil.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 27 de novembro.