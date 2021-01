Os melhores mapas em Call of Duty: Modern Warfare

Um jogo Call of Duty é tão bom quanto seus mapas, os locais onde as batalhas são travadas e as memórias para toda a vida são forjadas.

Call of Duty: Modern Warfare apresentou uma série de novos mapas juntamente com alguns de títulos CoD anteriores, como clássicos como Shipment e Crash. Apropriadamente, nossa lista dos melhores mapas do jogo é uma mistura de ambos.

O desenho do mapa de MW foi fortemente criticado por muitos que dizem que muitos deles são muito grandes e apresentam muitas portas, além de serem muito verticais às vezes. Mas isso não quer dizer que não haja algumas joias na lista.

Aqui está nossa lista dos melhores mapas disponíveis em CoD: Modern Warfare.

Gun Runner

Provavelmente o melhor novo mapa do jogo, Gun Runner é ótimo para vários modos de jogo em jogos casuais e competitivos.

Shoot House

Este é definitivamente o novo mapa favorito da maioria das pessoas no jogo. Shoot House 24/7 é uma lista de reprodução onde muitos jogadores passaram incontáveis ​​horas subindo de nível e se divertindo com os amigos.

Hackney Yard

Hackney é outro excelente exemplo de mapa que funciona bem em muitos modos e é divertido tanto para jogos casuais quanto para profissionais de E-sports.

Shipment

O minimapa do caos de Call of Duty 4 voltou em MW e os jogadores sentiram nostalgia junto com um grande sucesso em sua proporção abates/mortes quando foi lançado em 2020.

Crash

Outro mapa clássico , do CoD4, Crash é muitas vezes considerado um dos melhores e mais memoráveis ​​mapas da série, por isso ocupa um lugar fácil em nossa lista.

Rammaza

Rammaza é um dos melhores mapas sem ressurgimento do jogo, excelente para Localizar e Destruir.

St. Petrograd

As ruas de St. Petrograd são onde muitos jogadores de MW se acostumaram com o jogo em seus primeiros dias. Apenas observe as janelas ao atravessar o meio do mapa.

Vacant

CoD4 introduziu uma série de mapas clássicos à série, então ficamos felizes em ver Vacant trazido de volta com o novo título.

Atlas Superstore

Embora Atlas seja possivelmente mais conhecido como um local de pouso em Warzone, também é uma excelente adição aos modos seis contra seis.

Broadcast

O ponto final em nossa lista é o Broadcast, outro mapa CoD4 clássico remasterizado para MW, e também, outro ponto de pouso popular em Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 06 de janeiro.