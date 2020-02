O sistema de física de Call of Duty: Modern Warfare faz com que os jogadores de Ghost caiam para a morte enquanto executam inimigos

Simon “Ghost” Riley voltou na segunda temporada multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare. O novo operador apresenta execuções únicas para usar em jogadores despreparados, mas uma das execuções levou vários jogadores a morrerem.

A execução em questão faz com que o Ghost esfaqueie um inimigo no braço por trás antes de se mover na frente deles e disparar duas vezes à queima-roupa. O movimento para a frente fez com que os jogadores morressem ao usar a execução em locais altos nos mapas.

Um usuário do Reddit mostrou um clipe que mostra a tentativa de fazer a execução exclusiva no mapa Rust. O jogador se aproximou de um jogador acampando no topo da torre e iniciou o brutal golpe final. A execução começa sem problemas, mas quando Ghost se move para a frente do inimigo, ele cai da torre e morre com o impacto. O jogador não conseguiu matar o campista e só recebeu outra morte em seu registro como recompensa.

O usuário do Reddit afirma que esta é a segunda vez que ele morre quando tenta executar a execução, o que significa que não é uma falha e é apenas o sistema de física do jogo funcionando corretamente. Outros usuários disseram ao jogador para parar de usar a execução, mas o jogador sente que não tem escolha.

“É muito tentador”, escreveu o usuário. “Tem que ser feito.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de fevereiro.