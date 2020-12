O que acontece quando você atinge o nível 55 em Call of Duty: Modern Warfare

Prestígio, como os fãs de longa data de Call of Duty sabem, não faz parte de Modern Warfare.

Na maioria dos títulos de Call of Duty, os jogadores eram capazes de se prestigiar quando atingiam o nível máximo no modo multijogador. Isso redefiniria a classificação do jogador e permitiria que ele passasse pela progressão do nível multijogador novamente, aumentando a rejogabilidade do jogo no processo.

Mas você não pode ter prestígio em Modern Warfare. Em vez disso, o recurso popular foi substituído por um novo sistema de progressão chamado Officer Rank.

Screengrab via Activision

O nível técnico máximo no modo multijogador de Modern Warfare é 55. Leva 960.000 XP para atingir o nível 55. Mas depois de atingir este nível, você não terá a opção de prestígio. Em vez disso, você pode simplesmente continuar jogando e subir de nível seu grau de oficial.

“Os níveis de alistamento de um jogador de 1 a 55 nunca são redefinidos e eles nunca terão seus itens funcionais travados novamente”, disse a Activision. “Em vez de ter que redefinir seu escalão, o Modern Warfare apresentará os postos de oficiais, um sistema de classificação sazonal completo com recompensas e 100 escalões para progredir.”

Screengrab via Activision

Neste novo sistema, os jogadores serão capazes de chegar ao nível 155. Mas o Officer Ranks será reiniciado no início de cada temporada de jogo. Isso significa que quando uma nova temporada começa, os jogadores que estavam subindo de nível em seu Rank de Oficial voltarão ao nível 55.

O sistema de classificação de oficiais oferece um conjunto único de desafios, entretanto. Cada novo Rank de oficial desbloqueia um desafio que os jogadores podem completar para ganhar uma fita de medalhas e um aumento de XP. Isso dá aos jogadores mais incentivos para continuar jogando no modo multijogador, mesmo depois de atingir o nível 55.

Screengrab via Activision

Juntamente com as faixas sazonais, os jogadores também serão capazes de obter recompensas, como projetos de armas, aumentando seu Rank de Oficial ao longo da temporada. Ganhar um total de 10 fitas permitirá que você desbloqueie um emblema da temporada que poderá continuar a evoluir com mais fitas. Embora esses emblemas possam parecer um recurso cosmético agradável, eles servirão como uma forma de mostrar há quanto tempo você está jogando Modern Warfare na próxima vez que entrar em um lobby.

Embora sua patente de oficial seja redefinida a cada nova temporada, você ainda poderá ver seus esforços anteriores por meio do menu de progressão de classificação no quartel. Você poderá ver sua classificação em cada temporada nesta página e também seu nível de carreira.

Enquanto alguns fãs de Call of Duty podem sentir falta de ter o prestígio, o novo sistema de Modern Warfare oferece aos jogadores experientes uma experiência multijogador única.

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski e Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 19 de dezembro.