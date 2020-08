O novo operador, Velikan, junta-se a Call of Duty: Warzone e Modern Warfare esta semana

Outro novo operador da Shadow Company, Velikan, junta-se à lista de Call of Duty: Modern Warfare e Warzone esta semana.

Velikan é descrito como “a sombra de uma sombra” e “um operador envolto em mistério”, o que provavelmente significa que ele é alguém com quem os jogadores de Call of Duty podem já estar familiarizados com um novo nome.

Imagem via Activision

O pacote de Velikan de 10 itens inclui sua skin de “Megalith”, dois projetos lendários, um movimento de finalização, uma skin de veículo, uma buzina de batalha, um cartão de visita e muito mais.

A atualização da lista de reprodução desta semana para o Multijogador inclui um modo chamado Faceoff, que apresenta Hardpoint e Grind em três contra três em mapas de Gunfight. Outro novo modo moshpit inclui Oil Rig, Suldal Harbor, Cheshire Park, Hovec Sawmill e Khandor Hideout para uma mistura de modos deathmatch e objetivo.

Cyber ​​Attack Pro também retorna esta semana, oferecendo uma variante do modo de jogo que não requer reviver. Em vez disso, os jogadores reaparecem para permitir uma “jogabilidade mais frenética”.

Para Warzone, Battle Royale Solos, Duos, Trios, Quads e Blood Money Trios estão disponíveis, e os armamentos do Gulag incluirão rifles de assalto e metralhadoras.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 17 de agosto.