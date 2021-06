Novo mapa Zombies de Call of Duty, Mauer der Toten, é confirmado para julho

A nova experiência Zombies em rodadas chega a Call of Duty: Black Ops Cold War no mês que vem, de acordo com a Treyarch. O modo se chama Mauer der Toten, que significa “muro dos mortos” em alemão.

Com a quarta temporada chegando nesta semana, os fãs do Zombies não vão precisar esperar muito para a nova (e clássica) experiência do Zombies. O modo Outbreak será expandido até lá, mas muitos estão ansiosos pelo estilo de jogo em rodadas ao qual os jogadores se acostumaram na última década.

The next chapter in the Dark Aether story arrives July 2021.



Prepare for #MauerDerToten in Season Four. pic.twitter.com/fzGJu3gBvV — Treyarch Studios (@Treyarch) June 14, 2021

“Fãs de ‘Die Maschine’, ‘Firebase Z’ e outras experiências clássicas de Zombies em rodadas se sentirão em casa em ‘Mauer der Toten’, o próximo capítulo de Black Ops Cold War Zombies”, a Treyarch revelou antes de confirmar o lançamento em julho. “Após os eventos de ‘Operation Excision’ em Outbreak, a história de Dark Aether continua no novo mapa Zombies da Treyarch, onde os jogadores enfrentam novos terrores em uma Berlim Oriental dividida pela guerra e devastada por uma invasão zumbi.”

A equipe divulgou apenas uma captura de tela do novo mapa, que pode ser vista acima e mostra a Berlim Oriental à noite. O último mapa Zombies em rodadas, Firebase Z, foi lançado em fevereiro, trazendo uma nova Wonder Weapon, novos inimigos e muito mais. Para os fãs, a expectativa é que aconteça a mesma coisa com Mauer der Toten.

A Treyarch também revelou que “a equipe de Zombies está ansiosa para mostrar mais da nova experiência, mas, por enquanto, saibam que ‘Mauer der Toten’ terá novas reviravoltas e ameaças aterrorizantes de mortos-vivos a deter”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 14 de junho.