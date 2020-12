Novo mapa chamado Rebirth pode ser lançado na temporada 14 de CoD: Mobile

Apesar de a temporada 13 de Call of Duty: Mobile ter acabado de começar, vazaram informações de um novo mapa que deve ser lançado na temporada 14.

A versão do servidor de testes que a Activision atualizou na semana passada continha várias novidades interessantes, como mapas e modos. Muitos desses já entraram no jogo com a atualização de conteúdo da temporada 13, mas um dos mapas do servidor de testes público não foi lançado.

É o mapa Rebirth ("Renascimento"). Ele fica no meio de uma área urbana rodeada de prédios. Você pode jogar o modo mata-mata em equipes nesse mapa de tamanho médio no servidor de testes. Apesar de ter o mesmo nome, o mapa é diferente do novo mapa Rebirth de CoD: Warzone.

A Activision costuma lançar uma atualização ao servidor de testes a cada duas temporadas, para testar futuras novidades do jogo. Como o mapa Rebirth não foi lançado na temporada 13, provavelmente será na temporada 14.

A temporada 14 de Call of Duty: Mobile começará no fim de janeiro. Até lá, aproveite a temporada 13, que trouxe ao jogo novas armas, modos, mapas, snowboards e mais.

Há muito a esperar dessa temporada. As novidades incluem um novo modo chamado Grind, além de um evento chamado On the Brink. Um novo modificador, chamado Restock, será lançado em CODM no início de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 23 de dezembro.