Em Call of Duty: Warzone, tudo que interessa é o que você carrega. É importante se equipar com as melhores armas possíveis para aumentar suas chances de sucesso.

As armas de Warzone não podem ser personalizadas, como em alguns outros battle royales. O que você pegar é o que vai usar. As armas aparecem com ou sem anexos e são usadas assim.

Há dezenas de variantes de armas disponíveis em Call of Duty: Warzone e é preciso experimentar todas para saber o que gosta mais.

Imagem via Activision

Melhores armas blueprint de Warzone

Muitas das armas que você encontra em Warzone são variantes blueprint. Existem cinco raridades diferentes das armas: Comum (Branca), Incomum (Verde), Rara (Azul), Épica (Roxa) e Lendária (Dourada).

As raridades das armas são definidas pela quantidade de anexos que têm. Armas Comuns não têm anexos, Incomuns têm um, Raras têm dois, Épicas têm três e Lendárias têm cinco.

Armas criadas são as melhores

No fim das contas, as melhores armas de Call of Duty: Warzone são as que os próprios jogadores criam para si. São as mesmas do multijogador de Modern Warfare, caso você tenha o jogo.

Abra o menu Arsenal e comece a configurar a classe com que mais se identificar em Warzone, como uma arma de precisão, um fuzil de assalto ou submetralhadora.

Imagem via Activision

Quase não há limites para as possibilidades do arsenal. É você que escolhe a arma que gostar mais e os anexos que mais se encaixarem em seu estilo em Warzone, e começa a trabalhar.

É preciso, porém, ter um item específico para equipar seu Arsenal em Warzone. Eles são encontrados aleatoriamente no mapa, mas também podem ser comprados nas Estações de Compra, então economize e compre o quanto antes.

Equipar um arsenal garante tudo da classe que você escolheu, como benefícios, equipamento letal e equipamento tático. É, de longe, a melhor forma de jogar Warzone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 11 de março.