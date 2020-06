Melhores Armamentos para Fennec em Call of Duty: Modern Warfare e Warzone

Uma das novas armas adicionadas na quarta temporada de Call of Duty: Modern Warfare é uma fera. A Fennec, que é a versão deste jogo da Vector de CoDs anteriores, é mais uma SMT dominante.

A Fennec é chocantemente precisa para uma submetralhadora, como é o caso de algumas outros do Modern Warfare. É uma boa adição ao jogo e pode virar a mesa dependendo do seu estilo.

Aqui estão alguns armamentos para usar com a Fennec no Modern Warfare e no Warzone.

Warzone

Captura de tela via Activision

Cano: ZLR 18″ Deadfall

Coronha: Sem coronha

Acoplamento: Empunhadura de Mercenário

Munição: Carregadores Duplos de 40 projéteis

Vantagens: Mãos Leves

Esse armamento equilibrado combina bem com a classe Overkill como arma secundária para pulverizar inimigos que se aproximam. Aumente seu potencial com um rifle de assalto como o Grau e destrua inimigos em Verdansk.

Combate em locais fechados

Captura de tela via Activision

Laser: Laser Tático

Coronha: FORGE TAC CQS

Acoplamento: Comando

Munição: Carregadores Duplos de 40 projéteis

Cabo: Fita aderente pontilhada

Esse armamento maximiza a velocidade e a mobilidade da mira, tornando-o perfeito para os mapas menores do jogo. Quando chegar a hora de se subir o ranque em Kill House 24/7 ou Shipment 24/7, derreta seus oponentes com essa belezinha.

À distância

Captura de tela via Activision

Cano: ZLR 18″ Deadfall

Coronha: ZLR Blade

Acoplamento: Empunhadura Ranger

Munição: Carregadores Duplos de 40 projéteis

Aperto traseiro: Fita aderente granulada

Para transformar a Fennec em um híbrido de rifle de assalto e submetralhadora, experimente este armamento que maximiza a precisão, o alcance e o controle enquanto sacrifica a mobilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 12 de junho.