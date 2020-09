Infinity Ward remove temporariamente veículos de Call of Duty: Warzone para correção de erro

Os veículos estão atualmente desativados em Call of Duty: Warzone devido a um erro que fazia com que os jogadores fossem expulsos dos jogos quando os veículos eram colocados em um local específico no mapa. A Infinity Ward removeu todos os veículos de Warzone para trabalhar no problema.

A Infinity Ward anunciou que uma atualização da lista de reprodução foi ativa em todas as plataformas na noite passada, removendo todos os veículos do Battle Royale. Os jogadores descobriram que dirigir um veículo para um local específico na borda do mapa faria com que o jogo congelasse e expulsasse todos os jogadores da partida.

A playlist update is rolling out now across all platforms! This update temporarily removes all vehicles from #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) September 6, 2020

Muitos jogadores abusaram deste local e o usaram para arruinar o jogo para todos em seu lobby. A Infinity Ward decidiu que a melhor maneira de corrigir o erro temporariamente era remover todos os veículos do jogo enquanto eles trabalhavam no problema.

A maioria dos jogadores fica feliz por não ser mais expulso do jogo por causa do erro, mas a falta de veículos afeta a jogabilidade. Warzone apresenta um grande mapa com dezenas de locais onde os jogadores podem pousar. A zona também se move ao longo do mapa, o que geralmente exige que os jogadores percorram longas distâncias em segurança. A falta de veículos torna essa tarefa um pouco mais difícil.

Os veículos provavelmente retornarão assim que a Infinity Ward consertar o erro, então não espere correr em grandes áreas por muito mais tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 06 de setembro.