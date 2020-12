Grandes Finais do World Championship 2020 de Call of Duty: Mobile canceladas

A grande final do primeiro Call of Duty: Mobile World Championship 2020 foi cancelada, a Activision anunciou hoje.

Oito equipes de todo o mundo deveriam competir no evento. Teve um prêmio de US$ 750.000 e foi inicialmente planejado para ser realizado em Los Angeles, de acordo com a Liquipedia.

Enquanto o mundo enfrenta uma segunda onda de casos COVID-19, a Activision disse que não colocará a saúde e o bem-estar de seus jogadores em risco ao viajar para um evento ao vivo. Assim, as grandes finais do CODM World Championship 2020 não acontecerão.

O prêmio para a grande final será distribuído entre as equipes da fase anterior (entrada regionais) do CODM World Championship 2020. A Activision acrescentou que está “animada com o futuro dos jogos competitivos” em CoD: Mobile e estará compartilhando seus planos para o jogo no futuro.

O Campeonato Mundial foi o primeiro evento de esportes eletrônicos para o jogo móvel desde seu lançamento em outubro de 2019. Ele foi anunciado no início deste ano com um prêmio de US$ 1 milhão. Os jogadores tiveram que competir em três fases de qualificação para chegar à fase de entrada regionais, onde as melhores equipes se classificaram para as grandes finais.

As oito equipes que se qualificaram para o CODM World Championship 2020 foram:

Rejection (Japão)

Influence Rage (LATAM)

Tribe Gaming (América do Norte)

Kings Clan (Europa Ocidental)

Team Mayhem (região Outros)

T1 (Coreia do Sul)

NRX JEREMIAH 29:11 (Sudeste Asiático)

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 07 de dezembro.