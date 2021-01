FIFA 21 e Call of Duty: Black Ops Cold War foram os jogos mais vendidos de 2020 no Reino Unido

O setor de jogos é um dos mais lucrativos do entretenimento. Milhões de jogadores aproveitam seus favoritos todos os dias e a pandemia de COVID-19 aumentou ainda mais sua popularidade, já que a maior parte das pessoas passou a ficar em casa por mais tempo. A renda do setor de games no Reino Unido ultrapassou os quatro bilhões de libras (30 bilhões de reais) no ano passado e títulos como FIFA 21 e Call of Duty: Black Ops Cold War venderam milhões de cópias, segundo a MCV.

A Entertainment Retailers Association compilou dados preliminares que mostravam os lucros do setor de games no Reino Unido em 2020. De acordo com os dados, foram gerados 4,2 bilhões de libras, um aumento de 14,5% em relação a 2019. O mercado digital de games registrou o maior crescimento de 2020, cerca de 16,3%.

A renda de jogos físicos também aumentou, em 4,6%, mas esse crescimento foi baixo em relação ao mercado digital. A pandemia de COVID-19 fez com que muitos jogadores optassem por adquirir a versão digital em vez da física.

A ERA também compartilhou informações sobre os jogos mais vendidos do Reino Unido em 2020. FIFA 21 foi o título mais vendido no ano, com mais de dois milhões de cópias. Call of Duty: Black Ops Cold War vendeu mais de 1,4 milhão de cópias, enquanto GTA V continua vendendo bem, com mais de um milhão de cópias, mesmo sete anos depois de seu lançamento.

Animal Crossing: New Horizons foi o sexto jogo mais vendido do ano, com 800.000 cópias, mas esse número não inclui as vendas digitais. Animal Crossing foi um dos títulos mais populares do ano.

A pandemia de COVID-19 ainda tem impacto nos jogadores de todo o mundo, mas é possível que a renda do setor de jogos aumente em 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de janeiro.