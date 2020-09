Erro “dev error 6345” explicado em Call of Duty: Modern Warfare

Embora os jogos AAA possam parecer mais à prova de balas do que os títulos independentes, até titãs podem tremer. Os jogadores de Call of Duty: Modern Warfare não são estranhos aos problemas ocasionais do servidor que vêm e vão sempre que um fim de semana de XP em dobro começa, mas um erro fundamental que o impede de até mesmo iniciar o jogo pode ser assustador.

O erro “dev error 6345” geralmente aparece depois que o jogo é encerrado sozinho durante a abertura e força você a voltar para o inicializador do Battle.net. Esse erro afeta apenas os usuários de PC e aparece principalmente quando há um arquivo corrompido no diretório do jogo.

Como corrigir o “dev error 6345” em Call of Duty: Modern Warfare

É difícil dizer como seus arquivos no jogo podem ter sido danificados, mas isso geralmente acontece quando sua conexão começa a falhar durante o download de uma atualização. Se o downloader decidir pular um dos arquivos ou fizer um mau trabalho ao instalá-lo, isso pode fazer com que um arquivo corrompido apareça no diretório do seu jogo.

Uma das maneiras mais fáceis de corrigir esse problema é executar uma sessão de Scan and Repair, que examina todos os seus arquivos do jogo e baixa novamente tudo o que parece corrompido. Clique em Call of Duty: Modern Warfare no lado esquerdo do inicializador do Battle.net e encontre o menu Opções que deve estar localizado no topo da primeira imagem.

Depois de abrir o menu Opções, você vai querer clicar em “Scan and Repair”, que irá exibir um pop-up de aviso. Comece a varredura e deixe o launcher do Battle.net fazer seu trabalho. A varredura demora um pouco, pois o CoD: Modern Warfare é um jogo bastante massivo em termos de tamanho, e uma atualização de acompanhamento deve começar imediatamente se a varredura detectar um arquivo corrompido.

Se executar uma varredura simples não resolver o seu problema, sua melhor aposta será desinstalar totalmente o jogo e reinstalá-lo depois. No entanto, certifique-se de que CoD: Modern Warfare não deixe nenhum arquivo para trás. Quando você desinstala um jogo de maneira tradicional, ele geralmente deixa para trás arquivos de log e qualquer coisa que possa ser usada para identificá-lo como um usuário ao instalá-lo novamente. Excluir esses arquivos garantirá que você tenha uma instalação completamente nova de CoD: Modern Warfare quando fizer o download novamente.

Em qualquer caso, se continuar recebendo esse erro, apesar de tentar os dois métodos, recomendamos fortemente que você entre em contato com a Activision a respeito da situação. Informe-os sobre todos os métodos de solução de problemas que você tentou para que possam identificar o problema para você e obter a ajuda necessária para o seu jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 22 de setembro.