Em quais sistemas Call of Duty: Vanguard pode ser jogado?

Call of Duty: Vanguard foi oficialmente revelado e estará disponível em breve.

O mais novo título CoD será lançado em 5 de novembro, marcando outro ano emocionante de conteúdo CoD, incluindo várias temporadas que expandem o jogo com novidades incríveis. A Segunda Guerra Mundial é o cenário para este jogo, mas você precisará de alguns sistemas específicos para jogá-lo.

Rise On Every Front. #Vanguard arrives on November 5th.



Critical intel below👇 pic.twitter.com/Q9NnaFyC1O — Call of Duty (@CallofDuty) August 19, 2021

O dia 19 de agosto de 2021 foi um grande dia para Call of Duty. O evento jogável “Battle of Verdansk” em Warzone ajudou a revelar o trailer do Vanguard e então a Activision revelou todos os detalhes do jogo, incluindo em quais plataformas ele poderá ser jogado.

“O premiado Sledgehammer Games está liderando o desenvolvimento de Call of Duty: Vanguard”, disse a Activision em seu comunicado à imprensa. “O lançamento mundial está programado para sexta-feira, 5 de novembro, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC no Battle.net.”

Houve alguma especulação sobre se o CoD seria lançado em plataformas de geração anterior. Parece, por enquanto, que os jogadores do PlayStation 4 e do Xbox One estão limpos e ainda poderão jogar em seus consoles. Esta decisão faz sentido, especialmente considerando a escassez de consoles mais recentes. Desculpe, jogadores do Nintendo Switch.

O Vanguard será lançado nas seguintes plataformas em 5 de novembro de 2021:

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X e S

Battle.net no PC

É possível que eventualmente chegue a outras plataformas, mas por enquanto, é disso que você precisa para experimentar o Vanguard.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 20 de agosto.