Confira as notas de atualização da temporada 6 de Call of Duty: Mobile

A sexta temporada de Call of Duty: Mobile, Once Upon a Time in Rust (“Era uma vez no Rust”), começa em maio.

A atualização da nova temporada foi lançada nesta semana. São diversas mudanças ao jogo, incluindo dois novos mapas, novos modos e outras alterações.

Leia as notas da atualização da sexta temporada de COD: Mobile.

Atualização do Passe de Batalha

Foram removidas as tarefas do passe de batalha. Agora, é preciso ganhar XP do passe de batalha para subir de nível. Multijogador, Battle Royale e modos por tempo limitado concedem XP do Passe de Batalha.

Novo sistema de Evento

Nova interface de evento. Agora, os eventos são divididos em quatro categorias: em destaque, periódicos, diários e mais.

Eventos foram otimizados para oferecer diversos níveis de desafios e recompensas interessantes.

Novos modos de jogo

Capture the Flag (Captura de Bandeira): disponível em Rust, Crossfire, Crash, Raid, Hijacked e Standoff

Duelo 1×1: disponível em Saloon e Killhouse

Kill Confirmed (Morte Certa): disponível em Standoff, Crash, Raid, Summit, Cage, Takeoff e Meltdown

Novos mapas

Rust: o mapa de CoD: Modern Warfare está disponível para mobile.

Saloon: disponível apenas para embate 2×2 e duelo 1×1.

Novidades no modo battle royale

Helicopter flare (labareda de helicóptero): pode ser usada como medida defensiva contra foguetes FHJ

Nova classe no battle royale: Poltergeist

Também foram feitas muitas mudanças de balanceamento. O modo Prop Hunt agora estará disponível também em Firing Range. Uma opção “going prone” (deitar de bruços) foi adicionada às configurações básicas.

