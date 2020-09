Como verificar se os servidores de Call of Duty: Warzone estão fora do ar?

Embora a franquia Call of Duty tenha chegado um pouco tarde à festa dos battle royales, isso não os impediu de produzir uma das experiências mais refinadas do BR, que também foi uma lufada de ar fresco para a maioria dos veteranos de CoD.

Embora a mecânica central de jogo de CoD: Warzone seja simples o suficiente para que todos entendam, problemas de lag e servidor podem afetar negativamente sua experiência de jogo. CoD é um jogo AAA, mas ainda pode sofrer problemas relacionados ao servidor, especialmente durante os períodos em que jogadores novos e antigos inundam os servidores devido a eventos. Fins de semana com XP em dobro e eventos sazonais podem causar um aumento no número de jogadores ativos fazendo login, para o qual os servidores podem não estar prontos.

Quando os servidores começam a ter problemas, você pode experimentar lag, ping alto e perda de pacotes, ou até mesmo perder a conexão com o servidor. Embora existam correções que você pode tentar para se livrar do problema temporariamente, apenas a desenvolvedora pode implementar uma solução permanente para o problema.

Veja como você pode descobrir se é sua conexão ou os servidores do jogo fazendo com que você experimente uma sessão de Warzone abaixo da média.

Como verificar o status do servidor de Call of Duty: Warzone

Imagem via [Activision] (https://blog.activision.com/call-of-duty/2020-06/Captain-Price-leads-the-charge-in-a-packed-new-Season-of-Call- of-Duty-Modern-Warfare-including-Warzone)

A franquia CoD geralmente é decente em permitir que seus jogadores saibam se há um problema com os servidores por meio de pop-ups no jogo e mensagens de erro. Quando algo inesperado acontece, no entanto, os jogadores às vezes podem ser deixados no escuro, pois os textos de erro que aparecem em situações semelhantes são geralmente compostos de números aleatórios sem um significado adequado.

Se você não consegue nem entrar no jogo, é provável que os servidores estejam fora do ar e você terá que esperar. Mas confirmar a situação sempre será a melhor ideia, já que você pode planejar o resto do seu dia de acordo com a correção fornecida pelos desenvolvedores.

Os dois primeiros lugares que você deve verificar quando suspeitar de um problema no servidor são o Down Detector e o site oficial da Activision, mostrando o status do servidor para todos os seus jogos. Embora o último seja possivelmente a fonte de informação mais oficial, o Down Detector pode estar um passo à frente, já que o site funciona com o feedback que a comunidade de CoD fornece e é a primeira parada que a maioria dos jogadores visita para informar os outros sobre problemas em andamento. Outros centros de comunidade como o Reddit ou fóruns locais podem ser sua segunda linha de defesa ou uma maneira de compartilhar sua frustração de perder o fim de semana do XP em dobro com outros jogadores.

Também recomendamos ficar de olho na página oficial do Twitter do CoD, uma vez que períodos de inatividade em grande escala e problemas de servidor também são anunciados lá.

O que você pode fazer se os servidores de Call of Duty: Warzone estiverem ativos, mas você não conseguir fazer o login?

Imagem via [Activision] (https://store.steampowered.com/app/10180/Call_of_Duty_Modern_Warfare_2/)

Ser o único que não consegue entrar no Warzone pode ser devastador, mas existem algumas soluções rápidas que você pode aplicar para esse problema. Seu primeiro curso de ação deve ser certificar-se de que você não tem nenhuma atualização esperando para instalar. Embora o cliente do Warzone avise aos usuários se há uma atualização que eles precisam instalar, você nunca pode ter certeza.

Se o seu jogo estiver atualizado, talvez seja hora de uma rápida reinicialização do roteador. Embora manter o roteador ligado o tempo todo possa parecer conveniente, não dar espaço para respirar pode causar pequenos problemas de conectividade. Reinicializar seu roteador permitirá que você restabeleça a conexão entre sua casa e seu provedor de serviços de Internet, o que eventualmente fará o mesmo com sua conexão com os servidores de jogo. Uma correção de roteador deve potencialmente corrigir quaisquer problemas de conectividade do seu lado, mas também recomendamos reiniciar seu PC enquanto isso para garantir que ele esteja em sincronia com o roteador.

Em qualquer caso em que você ainda esteja tendo problemas de conectividade, pode ser o trabalho de um servidor DNS desonesto. Se você estiver usando qualquer tipo de serviço DNS, certifique-se de revertê-lo para as configurações padrão para ver se faz diferença. Por mais estranho que possa parecer, você também precisará fazer o oposto se não estiver usando um servidor DNS. Experimente diferentes provedores de DNS e entre em contato com seu ISP se não obtiver nenhum resultado.

Você também deve considerar entrar em contato com a Activision e explicar todas as etapas de solução de problemas que você tentou para quaisquer problemas de conectividade com fontes desconhecidas. Você pode acabar sendo o salvador de outros usuários que estão passando por um problema semelhante, pois às vezes pode haver erros profundamente enraizados que apenas o desenvolvedor pode corrigir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de setembro.