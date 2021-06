Como obter o Passe de Batalha da Temporada 5 do CoD: Mobile

A quinta temporada do Call of Duty: Mobile, Em Águas Profundas, está aqui com um novo passe de batalha.

O passe de batalha da quinta temporada traz quatro personagens épicos (Roze – Sobreaviso, Rorke – Caçador de Homens, Otter – Nado de Costas e Merrick) e cinco projetos épicos (BK57 – Unidade Contra-Furtiva, CR-56 AMAX – Torpedo, DR-H – Rebreather, QXR – Foi Quase e PP19 Bizon – Diabo-marinho). Os jogadores também poderão obter um cartão de visitas lendário, avatar, moldura e muito mais através do passe de batalha.

Há também uma versão gratuita do passe de batalha que não oferece essas recompensas, mas oferece a nova arma CR-56 AMAX e a habilidade de operador Unidade Canina.

Como obter o passe de batalha da 5ª temporada de CoD: Mobile?

Abra Call of Duty: Mobile e clique na opção Passe de Batalha.

Screengrab via Activision

Clique em Comprar Passe Premium.

Screengrab via Activision

Você pode comprar o passe de batalha padrão por 220 CP aqui. Alternativamente, você também pode obter o pacote de passe de batalha por 520 CP. Isso irá desbloquear automaticamente 12 níveis e também oferece quatro recompensas adicionais, o Cartão de Visitas – Serviço Sujo, Karambit – Gelo Negro, Moldura – Congelamento Sombrio e Avatar – Fantasmas.

Screengrab via Activision

O Passe de Batalha contém 50 escalões de recompensas. Os jogadores devem obter EXP jogando Battle Royale e partidas multijogador para avançar através deles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 29 de junho.