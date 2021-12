Como matar Krampus em Call of Duty: Warzone no evento Festive Fervor

Esta é a época dos presentes e das alegrias, mas também é a época do carvão ser entregue às crianças más.

Krampus, o monstro do folclore parecido com uma cabra com chifres, invadiu Call of Duty: Warzone e Vanguard para entregar carvão aos jogadores em todos os lugares. Exceto que para esta versão do Krampus, o carvão é uma surra violenta e uma viagem para o Gulag.

Durante o evento sazonal Festive Fervor, Krampus irá aparecer em jogos na Caldera e na Rebirth Island e caçar jogadores aleatoriamente. Se o seu número for chamado pela besta barulhenta, é hora de correr ou lutar – ou ambos.

“Krampus costuma passar as férias na Caldera e na Rebirth Island, onde poucos minutos depois do início da partida, ele sai em busca de ação”, disse a Activision. “Embora a escolha do alvo seja mais aleatória aqui do que no Vanguard, ele tende a caçar aqueles que receberam carvão dos caixotes do feriado.”

As caçadas de Krampus duram três minutos. Se você sobreviver ao cronômetro de sua perseguição implacável, ele desaparecerá eventualmente, mas matá-lo vale a pena, pois ele deixa cair uma tonelada de itens. O espólio largado inclui grandes sacos de dinheiro, série de abates, armas poderosas e muito mais.

A única maneira de lutar e matar Krampus é correr e causar dano à distância. A quantidade de Vida dele é tão alta que você precisa manter distância entre você e o monstro enquanto ele rosna, corre e joga bolas de neve lentas em você.

Junte-se aos seus companheiros de equipe e foque o fogo em Krampus. Depois de causar muitos danos, Krampus irá cair. Mas esteja avisado, quanto mais você atira e mais barulho fizer, mais provável é que você seja abordado por outras equipes e jogadores. Krampus não vai se importar.

Krampus é barulhento e desagradável, rosnando ao redor do mapa, então ouça com atenção. Você pode até ser a equipe que encontra Krampus enquanto ele caça algumas pobres almas, permitindo que você limpe o esquadrão e, em seguida, acabe com Krampus por uma tonelada de espólios.

Krampus estará em Warzone enquanto o Festive Fervor continuar até 2 de janeiro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 20 de dezembro.